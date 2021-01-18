Ticari takside alkol alırken polis çevirmesine takıldı, savunması pes dedirtti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafik kontrolü uygulama noktasında ilginç bir olay yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dışarı çıkan bir kadın ticari takside alkol alırken yakalandı.

İlçeye bağlı Ankara Yolu Caddesi’nde meydana gelen olayda bir kadın hastaneye gitmek istediğini söyleyerek taksiyi durdurdu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kontrol uygulaması yapan polis ekipleri, durdurdukları bir ticari taksinin içerisinde müşteri olduğunu fark ettiler.

Polis ekipleri genç kadına neden dışarıda olduğunu sorduğunda genç kadının 'hastaneye gidiyorum' dediği ifade edilirken herhangi biri izin belgesi olmadığı da öğrenildi. O sırada araç içerisini de kontrol eden polis ekipleri müşteri R.Ö.'nün elinde alkol bardağı olduğunu gördüler.

Polis ekipleri genç kadına idari ceza uygulanmak için taksiden inmesi gerektiğini söylerken R.Ö., ekiplere direnerek araçtan inmek istemedi. Ekiplerin 15 dakikalık bir ikna çabasının ardından genç kadın taksiden indirilirken sokağa çıkma kısıtlamasında izinsiz dışarı çıkan ve ticari taksinin içerisinde alkol alan genç kadına 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.