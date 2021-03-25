Ticari araçlarda cam filmi yasağı ne zaman başlıyor? Taksiler ve minibüslerde film yasağı var mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (İBB) (UKOME) toplantısında ticari araç sahiplerini ilgilendiren çok önemli konular masaya yatırıldı. Görüşmelerde de önemli kararlar alındı. Toplantıda yolcu taşıyan araçların camlarının renksiz olması ve cam filmi kullanılmaması önerisi oybirliğiyle kabul edildi. Mesajı alan yüzlerce ticari araç sahibi gibi ticari araçlara yönelik film yasağı ne zaman devreye giriyor? gibi sorular sormaya başladı. Taksilerde, minibüslerde ve dolmuşlarda cam filmi kullanımı yasak mı? UKOME'da alınan karar tüm ticari araç sahiplerini kapsıyor. Karara göre, tüm araçlarda ön cam film sıyrılacak ve bu sayede iç kısım açıkça görülebilecek.

Taksi ve taksi dolmuşlarda 2 şoför zorunluluğu revize edildi

Cam filmi cezası ne kadar?

Taksiler ve dolmuşlar konusunda da önemli kararlar alındı. 6 Şubat 2020 UKOME toplantısında pandemi sırasında taksi ve minibüslerde en az 2 şoförün işe alınması kararı revize edilerek kaldırıldı.

Araçlarda yönetmeliklere aykırı cam takmanın cezası 2021 yılında 314 TL'dir. Ayrıca 20 ceza puanı var.

Araçlarda cam filmi nasıl sökülür?

Öncelikle 1/3 oranında amonyak içeren su, filmin her tarafından cama sprey ile püskürtülür. Alta serilen torba daha sonra cama yapıştırılır ve aracın arka camı 3 saat doğrudan güneş ışığı altında bırakılır. Bu sayede iyice ısınan ve yumuşayan film, rezistansa zarar vermeden kolayca çıkarılabilir.