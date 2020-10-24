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Ticari araçla çarpışan otomobil hurdaya döndü! Çok sayıda yaralı var

Hatay Dörtyol'da ticari araç ile otomobilin çarpıştığı ve aracın ikiye bölündüğü feci trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

24 Ekim 2020 Cumartesi 20:35
Ticari araçla çarpışan otomobil hurdaya döndü! Çok sayıda yaralı var
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8 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Hatay Dörtyol'da meydana geldi.

34 yaşındaki Ali E.'nin sürücüsü olduğu araç yolda seyir halindeyken bir anda kontrolünü kaybetti ve yolda savrulmaya başladı. Bir süre kontrolsüzce savrulan araç karşı şerite geçti ve karşı taraftan gelen 66 yaşındaki Sabri T'nin sürücüsü olduğu ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.


Kazanın etksiyle hurdaya dönen araçlarda bulunan sürücüler ve 6 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandılar.

ÇEvredekilerin kazayı ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrasında araç içinde sıkışıp kalan vatandaşlarında yardımına 112 ekipleri ve kaza yerinden geçmekte olan vatandaşlar yetişti.

Kazada yaralanan toplam 8 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Miskin Sezer ve Ali Taştekin isimli vatandaşların durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 24.10.2020 20:35
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Anahtar Kelimeler:
Hatay KazaDörtyol Trafik Kazası
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