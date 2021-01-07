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Ticari amaçlı hamsi avı 10 gün süreyle yasaklandı

Bakanlık tarafından yapılan son dakika açıklamasında Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nda ticari amaçlı yapılan hamsi avı için 10 gün süreli yasak getirildiği duyuruldu. Söz konusu yasak bu gece başlayacak.

07 Ocak 2021 Perşembe 18:39
Ticari amaçlı hamsi avı 10 gün süreyle yasaklandı
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Hamsi balığı avında yasal olarak belirtilen boy uzunluğunun altında meydana gelen artış, av yasağını getirdi. Konuyla ilgili açıklama Tarım ve ve Orman Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık kanalından son dakika yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı ile Karadeniz bölgesinde yapılan hamsi avında yasal olarak belirlenen boyutlardan daha küçük hamsilerin sayılarında son zamanlarda bir artış yaşandığının tespit edildiği ve bu nedenle söz konusu boyutların oluşabilmesi için hamsi avına 10 gün süreli bir yasak getirildiği bildirildi.

Ticari amaçlı yapılan söz konusu yasağın bu geceden itibaren başlayacağı ve 10 gün süreceğinin belirtildiği açıklamada, süreç içerisinde yapılacak olan gözlem ve incelemeler sonucunda hamsi balığında biyolojik açıdan bir düzelme görüldüğü takdirde 10'ar günden toplam 20 gün daha avcılık yasağının devam edileceği aktarılarak konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği ifade edildi.



Son Güncelleme: 07.01.2021 18:39
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Anahtar Kelimeler:
Istanbul BoğazıKaradenizHamsi Avı YasağıHamsi Balığı Yasağı
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