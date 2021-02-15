Ticaret Bakanlığı memur alacağını duyurdu! KPSS sınavı şartı

Adayların sağlaması gereken şartlar nelerdir?

bünyesine eleman alımı yapacaktır. Atama işlemleripuanına göre olacaktır. Alım işlemleri için 2 aşamalı sınav olacaktır. Ticaret Denetmen Yardımcısı şeklinde gerçekleştirilecek alımlarda birinci aşamada yazılı sınav olacaktır. KPSS puan sıralamasına göre alım gerçekleşecektir. Kadroya alınacak kişi sayısının 20 katı kadar aday kabul edilecektir. Birinci sınavı başarıyla atlatan kişiler ve en düşük puanı alan kişiyle aynı puanı alan kişilerin hepsi sözlü sınava davet edilecek.

Adayların sağlaması gereken koşullar merak edilmektedir. Başvuruda bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu 48. Madde gereğince belirtilmiş özellikleri taşıması gerekmektedir. Kadroya girecek adaylar, o kadro ile ilgili bölümlerden mezun olmalıdır. Yurt dışında eğitimini tamamlayan ve denklik belgesi olan kişiler de başvuruda bulunabilir. Adaylar 35 yaşını doldurmamış olmalıdır. Sağlık durumları her iklimde yolculuk yapmaya uygun olmak zorundadır. KPSS sınavından minimum 70 puan alınmalıdır. Adaylardan 100 TL ücret talep edilir.

Alım yapılacak branşlar nelerdir?

Ziraat ve kimya mühendisliği, iktisat, gıda mühendisliği, işletme ve maliye, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi alanlarında alım yapılacaktır. 9 farklı alanda toplam 50 kişi alınacaktır.