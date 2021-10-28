Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri tanımı nasıl yapılır?

Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında çalışan kişidir.

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 5.700 TL olarak ifade edilebilir Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise 2.826 TL olmakla birlikte aldıkları maximum maaş ise 9.600 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

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Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi önlisans mezun olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. Önlisanstan mezun olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir.

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikerine iş yapmaktadır?

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır. Bu haller ise sizler için aşağıda maddelenmiş bir şekilde olmak üzere belirtilmiştir. Bu görevler ise şöyledir;

a) Çalıştığı hastanelerde yatak ve tedavi olanakları, giriş yapan hastaların çeşitli birimlere dağılımı, yapılan tedavinin türü, süresi, şifa ile taburcu olan veya ölenlerin vb. sayılarını toplamak, düzenlemek ve ilgililerin hizmetine sunmak,

b) Çalıştığı hastane veya sağlık kuruluşunun verimlilik, yatak kapasitesi, doğum hızı, ölüm oranı vb. konulardaki periyodik istatistik cetvellerini derlemek ve araştırıcıların hizmetine sunulması için düzene koymak,

c) Tıp alanında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguları derlemek ve düzene koymak,

d) Hastanelerde hasta kaydı ve taburcu işlemlerini yapmak, ilgili bölüm veya doktorlara göndermek,

e) Tıbbi raporları yazmak,

f) Hastane arşivini baştan kurup düzenlemesine yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri meslek ana grubu nedir?

Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensuplarına dahil olarak çalışmaktadırlar.

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri meslek alt ana grubu nedir?

İş ve idare ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları meslek mensuplarıdır.

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri meslek grubu nedir?

İdari uzman ve sekreterler dahil olarak çalışırlar.

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri meslek birim grubu nedir?

Tıbbi sekreterler birimindedirler.

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri meslek kodunu bulduk, ilgili kod 3344.02 olarak sözlükte geçmektedir.

Sizler ile bu haberimizde Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.