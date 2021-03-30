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THY Yurtiçi bilet 179,99 TL Ramazan ayı kampanyası 2021

Türk Hava Yolları dünyanın ve Türkiye’nin en büyük hava yolları olarak dikkat çekiyor. Türk Hava Yolları Ramazan Ayı’na özel kampanyalar düzenliyor. Türk Hava Yolları 2021 Ramazan kampanyası belli oldu.

30 Mart 2021 Salı 12:49
THY Yurtiçi bilet 179,99 TL Ramazan ayı kampanyası 2021
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Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük hava yolları şirketlerinden biri olarak gösterilen Türk Hava Yolları, milletimize hizmete devam ediyor. Türk Hava Yolları Ramazan Ayı’na özel kampanyalar düzenliyor. Bu kampanya 13 Nisan 2021 ile 5 Mayısıs 2021 tarihlerini kapsamaktadır. Bu kampanya kapsamında tüm yurt içi uçuşları 179,99 TL olacak.

Bu kampanyanın başlangıç tarihi 29 Mart 2021 olarak dikkat çekiyor. Bitiş tarihi ise 5 Mayısıs 2021 olarak belirlendi. Türk Hava Yolları, Ramazan Ayı’na özel yurt içinde tek yön uçuşlarda 179,99 TL kampanya düzenliyor.

Kampanyanın Detayları

  • Kampanya tarihleri 29 Mart ile 5 Nisan arasıdır.
  • Seyahat tarihleri ise 13 Nisan ile 5 Mayısıs tarihleri arasıdır.
  • Bu kampanya sadece İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı uçuşlar için geçerlidir.
  • Hopa ve Kıbrıs’a yapılan uçuşları kapsamaz.
  • Bu kampanya ekonomik, tek yön ve yurt içi uçuşlarda geçerlidir.
  • İade, iptal ve değişiklik gibi durumlarda orijinal ücret sınıfının kuralları geçerli olmaktadır.
  • Diğer kampanyalar ile birleştirilemez.
  • Bilet satışları Türkiye saatlerine göre belirlenir.
  • Ücrete tüm vergiler dahildir.
  • Promosyon bilet sayısı sınırlıdır.
  • Biletler Türk Hava Yolları’nın tüm satış kanallarından temin edilebilir.
  • Seyahat acentelerinden ya da satış ofislerinden alınacak biletlerde fiyatlar değişebilir.


Son Güncelleme: 30.03.2021 12:49
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Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıRamazan
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