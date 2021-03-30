THY Yurtiçi bilet 179,99 TL Ramazan ayı kampanyası 2021

Bu kampanyanın başlangıç tarihi 29 Mart 2021 olarak dikkat çekiyor. Bitiş tarihi ise 5 Mayısıs 2021 olarak belirlendi. Türk Hava Yolları, Ramazan Ayı’na özel yurt içinde tek yön uçuşlarda 179,99 TL kampanya düzenliyor.
Kampanyanın Detayları
- Kampanya tarihleri 29 Mart ile 5 Nisan arasıdır.
- Seyahat tarihleri ise 13 Nisan ile 5 Mayısıs tarihleri arasıdır.
- Bu kampanya sadece İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı uçuşlar için geçerlidir.
- Hopa ve Kıbrıs’a yapılan uçuşları kapsamaz.
- Bu kampanya ekonomik, tek yön ve yurt içi uçuşlarda geçerlidir.
- İade, iptal ve değişiklik gibi durumlarda orijinal ücret sınıfının kuralları geçerli olmaktadır.
- Diğer kampanyalar ile birleştirilemez.
- Bilet satışları Türkiye saatlerine göre belirlenir.
- Ücrete tüm vergiler dahildir.
- Promosyon bilet sayısı sınırlıdır.
- Biletler Türk Hava Yolları’nın tüm satış kanallarından temin edilebilir.
- Seyahat acentelerinden ya da satış ofislerinden alınacak biletlerde fiyatlar değişebilir.
Son Güncelleme: 30.03.2021 12:49