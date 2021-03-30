THY Yurtiçi bilet 179,99 TL Ramazan ayı kampanyası 2021

Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük hava yolları şirketlerinden biri olarak gösterilen, milletimize hizmete devam ediyor. Türk Hava YollarıAyı’na özel kampanyalar düzenliyor. Bu kampanya 13 Nisan 2021 ile 5 Mayısıs 2021 tarihlerini kapsamaktadır. Bu kampanya kapsamında tüm yurt içi uçuşları 179,99 TL olacak.

Bu kampanyanın başlangıç tarihi 29 Mart 2021 olarak dikkat çekiyor. Bitiş tarihi ise 5 Mayısıs 2021 olarak belirlendi. Türk Hava Yolları, Ramazan Ayı’na özel yurt içinde tek yön uçuşlarda 179,99 TL kampanya düzenliyor.

Kampanyanın Detayları