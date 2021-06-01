THY ve Pegasus lise mezunu tecrübesiz personel ilanı ve başvuru şartlarını duyurdu!

THY ve Pegasus, intenet üzerinden personel alımı ilanı yayımladı. Lise mezunu olmanın yeterli olduğu iş ilanında birçok personel alımı yapılacak. Belirtilen şartlara uygun olan personeller hava yolu şirketleri bünyesinde görevlendirilecek. Hava yolu şirketlerinin yayımladığı personel alım ilanlarında başvuru şartlarına yer verildi.

THY ve Pegasus lise mezunu tecrübesiz personel alımı yapacak

THY ve Pegasus, adaylarda en az lise mezunu olma şartı arayacak. Başvuracak adayların listede yer alan başvuru şartlarına uyuyor olması gerek.

Hava yolu şirketleri personel alım ilanları ile beraber paylaşılan başvuru şartlarında, istenilen şartlara uygun adayların, başvuru yaptıktan sonra başvuraları değerlendirmeye alınacak.

Pegasus personel alım şartları

İyi derecede İngilizce bilmek

Erkek adaylarda 170 – 185 arasında boya sahip olmak

Kadın adaylarda 160 – 175 arasında boya sahip olmak

Erkek adayların askerlikle ilişiğinin kesilmiş olması ya da askerliği en az 2 yıl tecil ettirmiş olmak

Adayların 30 yaşını aşmamış olması

En az lise mezunu olmak

THY personel alım şartları

Pegasus, Türkiye’nin önde gelen hava yolu şirketlerinden biridir. Kabin memuru alımı yapacağını açıklayan şirketin ilanda yer alan personel alım şartları;

Personel alım ilanı yayınlayan diğer bir şirket ise Türk Hava Yollar oldu. THY, kabin memuru, kaptan pilot ve ikinci pilot alımı yapacak. Personel alım ilanını kısa tutmayı tercih eden Türk Hava Yolları, personel şartlarına uygun olan adayları değerlendirmeye alacak. İşte THY alım şartları;

Çok iyi derecede İngilizce bilmek

En az lise mezunu olmak

Hava yolu şirketinde en az bir yıl çalışmış olmak

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da en az 2 yıl tecil ettirmiş olmak

THY ve Pegasus lise mezunu tecrübesiz personel alımı için nasıl başvuru yapılır?

Başvurular şirketlerin resmi sitesinden gerçekleşmektedir. Şirketlerin resmi intenet sitelerine giriş yaptıktan sonra şirketlerin yayınladıkları başvuru formu doldurulur. Personel alım formunun doldurulmasının ardından şirketler tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun olan adayların işe alım işlemleri gerçekleştirilir.

Türk Hava Yolları personel alım başvurusu için https://careers.turkishairlines.com/

Pegasus personel alım başvurusu için https://www.flypgs.com/kariyer

