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THY uçak biletleri iptali olacak mı?

29 Nisan-17 Mayısıs tarihleri arasında uygulanacak kısıtlamada, Türk Hava Yolları'nın uçuşlarını iptal edip etmediği merak ediliyor. Konuya ilişkin olarak açıklama yapan THY, yolcuların merakını giderdi. THY yurt içi uçak yolculuğu yapmak için bilet alan kişileri mağdur etmeyeceklerini gösterdi. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

27 Nisan 2021 Salı 04:08
THY uçak biletleri iptali olacak mı?
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Türk Hava Yolları biletleri iptal edecek mi?

THY, yasak süresinde uçuşu bulunan kişilerin biletlerini ücretsiz olarak değiştirecek. Şirketten yapılan açıklamada, ilgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak yapılacaktır. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve intenet sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz, dendi.

Türkiye 29 Nisan-17 Mayısıs tarihleri arasındaki süre boyunca, tam kapanmaya gidecek. Kapanma tarihlerinde uçuşu olan kişiler, biletlerini ücretsiz olarak başka bir tarihe alabilecekler. THY yaptığı açıklamada; 29 Nisan-17 Mayısıs tarihlerinde uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak biletleri olan kişiler yolculuklarına ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişikliği isteğiniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve intenet sitemizde yapılacak duyurularımızı takip edebilirsiniz,söylemlerinde bulundu.




Son Güncelleme: 27.04.2021 04:08
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ThyTam Kapanma
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