THY uçak bileti nasıl iptal edilir?

Türk Hava Yolları (THY) uçak biletini iptal ettirmek için bilet satış sözleşmesinde bulunan maddeler dikkate alınarak yapılır. Biletin hangi sınıftan olduğuna göre iptal ve iade işlemlerinde değişiklik olabilir. Bilet iptali sonucunda kesinti veya cezai işlemler uygulanır. Ayrıca bu işlemde biletin sınıfına göre değişebilmektedir.

Uçak bileti iptalini yapabilmek için önce satış sözleşmesinde bulunan şartlara uyduğundan emin olmak gerekmektedir. Ardından Türk Hava Yolları müşteri hizmetlerini veya Türk Hava Yolları satış ofisleriyle irtibata geçilmelidir. Biletin detaylarını paylaşarak iptal ve iade talebinde bulunulabilir. İptal işlemi sonucunda biletten kesinti veya yapılan iptal için ücret alınır. Ücret istenmesi halinde ödeme işlemini yaparak iptal işlemi sonlandırılır.

Türk Hava Yolları uçak bileti satın almadan önce iptal ve iade şartlarına dikkat edilmelidir. Böylece bilet iptali yapmak istendiğinde ücretin ne kadarı alınacağını ve hangi şartlar içinde iptal edileceğini öğrenerek mağduriyet yaşamadan iptal edilebilir.

THY müşteri hizmetleri numarası

THY bilet iptali yapmak için yalnızca intenet üzerinden değil müşteri hizmetleri telefon numarası üzerinden de yapılır. İptal etmek istediğiniz bilet için 444 08 49 numaralı hattı arayarak bilet iptali isteğini yapabilirsiniz. Gerekli bilgiler müşteri temsilcisine verildikten sonra iptal işlemi yapılır.

THY bilet sorgulaması nasıl yapılır?

Uçak biletini sorgulamak için Türk Hava Yolları’nın resmi intenet sitesine giriş yapılarak, bilet rezervasyonu bölümüne tıklayın ve sonrasında karşınıza çıkan sayfada PNR numaranızı girin. PNR numarasının girilmesinin ardından bilet alan kişinin adı soyadı istenir. “Bileti Yönet” kısmına tıklayıp biletinizle ilgili detayların olduğu sayfaya görüntüleyerek buradan THY uçak bileti sorgulama işleminiz yapılır.

Türk Hava Yolları bilet sınıfları nelerdir?

Türk Hava Yollarında uçak biletlerinde farklı bilet sınıfları bulunmaktadır. Bu bilet sınıfları şöyle;

-Ekonomi Class: Bilet fiyatı daha uygun uçuş hizmetidir. En fazla 15kg bagaj hakkı bulunur ve uçak içi ücretsiz hizmetlerden yararlanır. 15cm’ye kadar yatırılabilen koltuklar, kişisel ekran ve dörtlü yönlü baş desteği bulunur.

-Business Class: Lüks uçuş hizmetidir. En fazla 30kg bagaj hakkı bulunur ve koltuk farklılığı vardır. Koltuk kontrol paneliyle uyku pozisyonuna geçilebilir ve koltuğun masaj yapma özelliği ve koltuk kenarlarında prizler vardır. Böylece elektronik aletleri şarj etme ve uçuş modunda kullanma imkânı sunar. Ayrıca okuma lambası ve ayarlanabilen masada vardır. Ücretsiz ikramlardan ekonomi sınıfına göre daha fazladır.

THY yarı esnek bilet nedir?

THY yarı esnek biletle istediğiniz zaman rezervasyon hakkında değişiklikler, uçak biletinizin iadesi, çocuk ve bebek indirimleri, uçağı kaçırma binememe gibi durumlarda kolaylık sağlayan bilet çeşididir.

-Değişiklik işlemlerinde Türk Hava Yolları’nın intenet sitesinden, Türk Hava Yolları çağrı merkezi veya Türk Hava Yolları satış ofislerinden yapılır. Değişiklik işlemleri esnasında ücret farklılıkları çıkabilmekte ve bu ücrette yolcudan istenmektedir.

-Rezervasyon değişiklikleri gibi uçuş içi değişiklikler kesinlikle uçuştan önce yapılır. Bilet iadesi işlemlerinde uçuştan önce iade talebi oluşturulmuşsa biletin alınan fiyatı üzerinden 40 dolar düşülerek iade işlemi gerçekleştirilir.

-Eğer gidiş dönüş biletine sahip ve bileti açığa aldırmak istiyorsanız ilk uçuştan sonra bilet iptali yapılabilir.

-Yarı esnek bilet seçeneği Çin varışlı ve dönüşlü uçuşlar için geçerli sayılmamaktadır.

Bu şartlarla THY uçak biletinizi yarı esnek olarak alınabilir.

THY promosyonlu uçak bileti nedir?

THY promosyonlu uçak biletleri uygun fiyata alınan ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapma hakkının olmadığı bilet türüdür. Uygun fiyata satıldığı için koltuklar sınırlı sayıda olmaktadır. Türk Hava Yolları promosyonun şartlarında değişiklik yapma hakkını kendi içinde saklı tutmaktadır.