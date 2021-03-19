THY uçağında kalp krizi geçiren bebeğin sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu?

Türk Hava Yolları’nın Bişkek-İstanbul seferinde, bir bebek kalp krizi geçirdi. Dili nefes borusuna kaçan bebek nefes alamadı ve zor anlar yaşadı. Durumu müdahale ise uçakta bulunan bir doktordan geldi. Aynı zamanda AK Parti Karaman Milletveki olan Recep Şeker, bebeğe müdahale yapan ilk isim oldu.

Uçak acil iniş yapmak durumunda kaldı

Kazakistan uyruklu ve henüz 1 aylık olan bebeğe ilk müdahale Recep Şeker ve kabin görevlilerinden geldi. Müdahalenin başarılı olması ve uçağında acil iniş yapması ile birlikte bebek hayata tutundu.

Yerdana bebeğe ilk müdahale uçakta yapıldı. Bu müdahalenin ardından uçağın acil iniş yapması istendi ve Bişkek-İstanbul seferi yapan uçak, Ankara’ya indirildi. Uçağın inmesinin ardından Yerdana bebek sağlık ekibine teslim edildi ve Ankara’da bir hastaneye kaldırıldı. Bebeğe yapılan ilk müdahale bebeğin hayatını kurtarırken, hastaneye kaldırılan bebek yoğun bakıma alındı. Şu an sağlık durumu iyi olan Yerdana bebek, gözetim altında tutuluyor.

Recep Şeker: Hiç tereddüt etmedim

Bebeğe ilk müdahaleyi yapan isim olan Recep Şeker, hiç tereddüt etmediğini söyledi. Çocuğu kucağına aldığında kalbinin durduğunu söyleyen Şeker, bebeğin dilini öne aldığını ve ardından kalp ve solunum masajı yaptığını söyledi.