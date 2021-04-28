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THY pilot alımı şartları nelerdir? 2021 THY pilot alım güncel şartları

Türk Hava Yolları (THY) pilot alım şartları güncellendi. Pilot olmak isteyenler 2021 THY pilot alım şartları nelerdir, nasıl pilot olunur sorularının yanıtlarını aramaya başladı. 2021 THY pilot olma şartları açıklandı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 15:52
THY pilot alımı şartları nelerdir? 2021 THY pilot alım güncel şartları
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Türkiye’nin dünyanın en büyük hava yolu firmalarından biri olan Türk Hava Yolları, her yıl milyonlarca insanı taşımaktadır. Bazı vatandaşlarımız THY pilotu olmak istemektedir. Türk Hava Yolları (THY) pilot alım şartları güncellendi. Pilot olmak isteyenler 2021 THY pilot alım şartları nelerdir, nasıl pilot olunur sorularının yanıtlarını aramaya başladı. 2021 THY pilot olma şartları açıklandı.

Türk Hava Yolları Pilot Olma Şartları

THY, pilot olmak isteyenlerden bazı şartlar istemektedir. Bu şartlar arasında şunlar vardır:

Kaptan Pilot Olma Şartları

Bu kısımda kişilerin özellikleri için özel testler yapılmaktadır. Bu test olarak CRM testi gibi geçmektedir. Teknik bilginizi, yeterlilik boyutunuzu ve size yapılacak olan mülakatı geçmeniz durumunda kaptan pilot olabilirsiniz.

Yetişmek İçin İkinci Pilot Olma Şartları

THY, zaman zaman yetiştirmek için pilot alımları yapmaktadır. Başvuruların açılmasının ardından genç yaşta iseniz, iyi derecede İngilizce biliyor olmanız, herhangi bir havacılık programından mezun olmak, 18 ay ile 24 ay arasında yapılacak olan uçuş eğitimlerini tamamlamak.

Yukarıda bahsedilen tüm adımlar standart adımlardır. İngilizce’sini belgeleyemeyen adaylara Türk Hava Yolları özel bir İngilizce sınavı yapmaktadır. Tüm THY çalışanlarının İngilizce bilmesi gereklidir.

THY Pilot Alım İlanları

Türk Hava Yolları bünyesinde pilot olmak isteyen kişilerin ilk önce yeterli bir diplomasının olması gerekmektedir. İlgili bölümlerden mezuniyet şartı vardır. Sonrasında şirketin açacağı pilot alım ilanlarını takip etmeniz ve başvurmanız gerekmektedir. Şirket, belli zaman aralıklarında personel alım ilanları yayınlamaktadır. Her zaman pilotluğa başvuru yapamazsınız. THY personel alım ilanlarını takip etmek istiyorsanız https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar adlı intenet sitesine girerek takip edebilirsiniz.

Kimler Pilot Olamaz?

  • Pilot olmak isteyenlerden özel sağlık raporları istenmektedir. THY bünyesinde pilot olamayacak olan kişilerin özellikleri şu şekildedir:
  • Daha önce ağır ameliyat geçirmiş olan kişiler
  • Göz hastalığına sahip olan kişiler
  • Düzenli ilaç kullanmayı kullandıran bir hastalığı olan kişiler
  • Böbrek taşı bulunanlar
  • Kas ve iskelet hastalığı olan kişiler
  • Psikolojik rahatsızlığı olan kişiler
  • Kanser geçirmiş ya da yaşamakta olan kişiler
  • Kan hastalığı olanlar
  • Şeker hastası olanlar.

2021 THY Pilot Maaşları

Pilotların maaşları genellikle çok yüksektir. Bundan dolayı kendisini yetiştirmiş olanlar pilot olmak ister. Genel olarak THY pilot maaşlarına bakacak olursak 20 bin Türk Lirası ile 45 bin Türk Lirası arasında değişmektedir.

2021 THY Yardımcı Pilot Maaşları

Türk Hava Yolları bünyesinde gerekli şartları taşıması halinde yardımcı pilot olan vatandaşların da maaşları genellikle yüksek olmaktadır. Yardımcı pilotlar 20 bin Türk Lirası maaş almaktadır. Şirket bünyesinde çalıştığınız süre boyunca ve dereceniz yükseldiğinde maaşınız da artacaktır.




Son Güncelleme: 28.04.2021 15:52
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ThyPilot
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