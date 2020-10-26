THY kampanyalı 99 TL'ye bilet 26 Ekim - 27 Ekim 2020 ucuz uçak bileti kampanya detayları

Türk Hava Yolları’nın 99 TL’ye uçak bileti kampanyası ilgi görüyor. 26 Ekim – 27 Ekim 2020 tarihleri içerisinde yurtiçi uçuşlarında başlatmış olduğu kampanyadaki biletler 99 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

THY’in başlattığı kampanyalarda seyahat tarihi 1 Aralık 2020 ile 21 Ocak 2021 tarihleri arasında olan biletler 26 – 27 Ekim 2020 tarihleri arasında 99 TL’den satışa sunuluyor. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı veya yurtiçi tek yön ekonomi sınıfı uçuşlarında geçerli kampanya KKTC ile Hopa’ya yapılacak uçuşlara dahil edilmeyecek.

THY kampanya şartları nelerdir?

26 – 27 Ekim 2020 tarihleri arasında geçerli kampanya ile seyahat tarihleri 1 Aralık 2020 – 21 Ocak 2021 arasındaki biletlerde geçerli.

Kampanyadan yararlanmak için rezervasyon ve biletleme işleminin aynı anda tamamlanması gerekiyor. Kampanya çerçevesinde ücret, rezervasyon yapılan fakat satın alması tamamlanmayan biletlerde geçerli olmamaktadır.

Seyahat çıkışlarında 30 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 tarihlerinde geçersiz olup promosyon kapsamının dışında olmaktadır. Kampanya çerçevesinde satın alınan biletlerdeyse değişiklik ve iptale izin verilmemektedir.