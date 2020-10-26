THY 99 TL indirimli bilet kampanyası bilet nasıl alınır? Türk Hava Yolları kampanyası indirimli bilet alma tarihleri ve şartları

Bilet Tarihleri

THY 'Den Açıklama Geldi

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, 1 Aralık 2020 ile 21 Ocak 2021 tarihleri ​​arasında satın alınacak biletlerin 26-27 Ekim tarihleri ​​arasında bilet satın alanlara indirim uygulanacağı belirtildi.'nin açıklamasında, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından kalkan veya inen iç hat ekonomi sınıfı uçuşlara yöneliknın KKTC ve Hopa uçuşları içermeyeceği belirtildi.

Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: Memleket özleminizi giderirken sevdiklerinize sağlık ve güvenle kavuşun diye şimdi Türkiye'nin her yerine uçuşlar şimdi 99,99 TL'ye Türkiye'nin her yerine uçuyor! 26 ve 27 Ekim'de güvenli seyahat standartları ve geliştirilmiş özel hijyen önlemleri doğrultusunda bilet alın, Türk Hava Yolları yolculuğunuzu alışılmış misafirperverliği ile yapın! "