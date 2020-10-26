THY 99 TL indirimli bilet kampanyası bilet nasıl alınır? Türk Hava Yolları kampanyası indirimli bilet alma tarihleri ve şartları

Bilet Tarihleri
THY 'Den Açıklama Geldi
Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: Memleket özleminizi giderirken sevdiklerinize sağlık ve güvenle kavuşun diye şimdi Türkiye'nin her yerine uçuşlar şimdi 99,99 TL'ye Türkiye'nin her yerine uçuyor! 26 ve 27 Ekim'de güvenli seyahat standartları ve geliştirilmiş özel hijyen önlemleri doğrultusunda bilet alın, Türk Hava Yolları yolculuğunuzu alışılmış misafirperverliği ile yapın! "
Son Güncelleme: 26.10.2020 16:54