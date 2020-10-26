İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

THY 99 TL indirimli bilet kampanyası bilet nasıl alınır? Türk Hava Yolları kampanyası indirimli bilet alma tarihleri ve şartları

Türk Hava Yollarından bilet alan kişilere özel kampanya! Türk Hava Yolları belirttiği tarihler içerisinde bilet alan kişilere kampanya düzenleyeceğini açıkladı. Türk Hava Yollarının düzenlediği kampanyadan faydalanabilmek için aranan şartlar nelerdir?

26 Ekim 2020 Pazartesi 16:54
THY 99 TL indirimli bilet kampanyası bilet nasıl alınır? Türk Hava Yolları kampanyası indirimli bilet alma tarihleri ve şartları
Takip Et:

Bilet Tarihleri


Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, 1 Aralık 2020 ile 21 Ocak 2021 tarihleri ​​arasında satın alınacak biletlerin 26-27 Ekim tarihleri ​​arasında bilet satın alanlara indirim uygulanacağı belirtildi. THY'nin açıklamasında, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından kalkan veya inen iç hat ekonomi sınıfı uçuşlara yönelik kampanyanın KKTC ve Hopa uçuşları içermeyeceği belirtildi.

THY 'Den Açıklama Geldi

Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: Memleket özleminizi giderirken sevdiklerinize sağlık ve güvenle kavuşun diye şimdi Türkiye'nin her yerine uçuşlar şimdi 99,99 TL'ye Türkiye'nin her yerine uçuyor! 26 ve 27 Ekim'de güvenli seyahat standartları ve geliştirilmiş özel hijyen önlemleri doğrultusunda bilet alın, Türk Hava Yolları yolculuğunuzu alışılmış misafirperverliği ile yapın! "



Son Güncelleme: 26.10.2020 16:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ThyBiletKampanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Bekçi alım şartları nelerdir? Hangi banka üzerinden para yatırılması lazım?
2020 Bekçi alım şartları nelerdir? Hangi banka üzerinden para yatırılması lazım?
A101 marketleri 29 ekim indirimleri belli oldu
A101 marketleri 29 ekim indirimleri belli oldu
Trabzon'daki kentsel dönüşüme direnen Mustafa Öksüz evini satmıyor!
Trabzon'daki kentsel dönüşüme direnen Mustafa Öksüz evini satmıyor!
Tartıştığı kadını tokatladı, çevredekilerin tepkisiyle kaçtı
Tartıştığı kadını tokatladı, çevredekilerin tepkisiyle kaçtı
Bolu'da köyde çıkan yangın 12 evi kül etti
Bolu'da köyde çıkan yangın 12 evi kül etti
İstanbul'da telefonla taciz iddiasına sopalı dayak kamerada
İstanbul'da telefonla taciz iddiasına sopalı dayak kamerada

Popüler Haberler

THY 99 TL indirimli bilet kampanyası bilet nasıl alınır? Türk Hava Yolları kampanyası indirimli bilet alma tarihleri ve şartları
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 26 Ekim 2020 Pazartesi
Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemleri
Memur maaşları ne zaman yatar saat kaçta? 2020
Yasak Elma dizisi ( Yiğit ) Doğaç Yıldız kimdir? Hangi şehirde doğmuştur ve kaç yaşındadır?
Yasak Elma Yiğit kimdir? Yiğit Doğaç Yıldız hakkında bilgiler
Doya Doya Moda Aleyna Türkoğlu kimdir? Yeni yarışmacı Aleyna Türkoğlu hakkında bilgiler
Açık kapı maddi yardım başvuruları yapılmaya devam ediyor!
Beyaz Show 2020 ne zaman başlayacak? Yeni show konsepti nasıl olacak?
Evde Bakım Maaşı alma şartları nelerdir? Kimler Evde Bakım Maaşı alabilir?
Meclis ne zaman açılacak? Yeni askerlik sistemi görüşülmeye başlayacak!
2019 ÖSYM DGS Geç Başvurusu Nasıl Yapılır? DGS Geç Başvurularını Kaçırmayın!
DGS sınavı ne zaman yapılacak? 2019-DGS sınav giriş belgesi sorgulama
Devlet bakıcı desteği başvuruları nasıl yapılır? 2020 Devletten çalışan annelere bakıcı parası şartları
Trafikte makas atmanın cezası ne kadar? Makas atmak nedir? 2020 Trafikte makas atmak cezası kaç tl?
Peşinatsız konut kredisi çekilir mi, nasıl çekilir? 2020 peşinatsız ev kredisi veren bankalar
Tozkoparan yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Volvo XC90 Teknik Özellikleri tanıtıldı!
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 26 Ekim 2020 Pazartesi
2 bin 100 TL ödemeyi kimler, hangi emekliler alacak? Başvurular nasıl olacak?
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.