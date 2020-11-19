THY 99 TL bilet kampanyası tarihleri ve kampanya şartları

Türk Hava Yolları her kış uyguladığı uçak bileti kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. THY, 1 Ocak ve 28 Şubat arasında yapılan uçuşlar için bilet fiyatlarını 99 TL olarak belirledi. Türkiye'nin her yerine 1 Ocak ve 28 Şubat tarihleri arasında yapılacak uçuşların bilet fiyatları 99 TL olacak.

Türk Hava Yolları yaptığı duyuru ile 17 ve 18 Kasım'da alınan biletler ile 1 Ocak 28 Şubat 2021 arasına alınan biletlerin 99 TL olacağını ve güvenli seyahat standartlarına ve hijyen kurallarına uygun şekilde tüm korona virüs önlemlerinin alındığı uçuşlar düzenlendiğini duyurdu.

THY'nin kampanyası Kıbrıs ve Hopa'ya olan uçuşlar dışında bütün uçuşlarda geçerli olup bir diğer şartı ise İstanbul Havalimanı varışlı ya da çıkışlı olacak uçuşlar için geçerlidir.