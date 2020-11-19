THY 99 TL bilet kampanyası tarihleri ve kampanya şartları

Türk Hava Yolları her kış uyguladığı uçak bileti kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. THY, 1 Ocak ve 28 Şubat arasında yapılan uçuşlar için bilet fiyatlarını 99 TL olarak belirledi. Türkiye'nin her yerine 1 Ocak ve 28 Şubat tarihleri arasında yapılacak uçuşların bilet fiyatları 99 TL olacak.
THY'nin kampanyası Kıbrıs ve Hopa'ya olan uçuşlar dışında bütün uçuşlarda geçerli olup bir diğer şartı ise İstanbul Havalimanı varışlı ya da çıkışlı olacak uçuşlar için geçerlidir.
Son Güncelleme: 19.11.2020 00:39