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The Simpsons kehanetleri doğru çıktı mı? Amerika başkanı Trump öldü mü?

The Simpsons animasyon dizisinde olan kehanetlerin gerçekleşmesinin ardından bu kehanetlerin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Dizide Donald Trump'ın ölmesi, sosyal medyada bu olay hakkında bu kehanet de gerçekleşecek mi sorularının çoğalmasına yol açtı.

28 Ağustos 2020 Cuma 17:02
The Simpsons kehanetleri doğru çıktı mı? Amerika başkanı Trump öldü mü?
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Dünyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen animasyon dizisi The Simpsons’ta anlatılan kehanetlerin bir bir gerçekleşmesi insanlar tarafından büyük bir şok ile karşılanıyor. Birçok olayın daha olmadan gerçekleşeceğini gösteren animasyon dizisinde son olarak Donald Trump’ın başkan seçileceği gösterilmişti.


Bu kehanetin de gerçekleşmesi ile birlikte dizide yer alan tüm kehanetlerin olabileceğini düşünen kişiler son olarak Donald Trump’ın öleceği kehanetinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak etmeye başladı. Dizide başkan seçilen Donald Trump 2020 yılında vefat ediyor.

Donald Trump öldü mü?

Sosyal medyada son günlerde en çok konuşulan konulardan birisi The Simpsons animasyon dizisinde Donald Trump’ın öldüğü görüntüler oldu. Dizide daha önce yer alan birçok kehanetin gerçekleşmesinin ardından, dizide bu tarz bir görüntünün olması, sosyal medyada bu kehanet de gerçekleşecek mi sorularının çıkmasına sebep oldu.



Son Güncelleme: 28.08.2020 17:02
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Anahtar Kelimeler:
The SimpsonsDonald Trump
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