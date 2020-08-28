The Simpsons kehanetleri doğru çıktı mı? Amerika başkanı Trump öldü mü?

Dünyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen animasyon dizisi The Simpsons’ta anlatılan kehanetlerin bir bir gerçekleşmesi insanlar tarafından büyük bir şok ile karşılanıyor. Birçok olayın daha olmadan gerçekleşeceğini gösteren animasyon dizisinde son olarak Donald Trump’ın başkan seçileceği gösterilmişti.
Donald Trump öldü mü?
Sosyal medyada son günlerde en çok konuşulan konulardan birisi The Simpsons animasyon dizisinde Donald Trump’ın öldüğü görüntüler oldu. Dizide daha önce yer alan birçok kehanetin gerçekleşmesinin ardından, dizide bu tarz bir görüntünün olması, sosyal medyada bu kehanet de gerçekleşecek mi sorularının çıkmasına sebep oldu.
Son Güncelleme: 28.08.2020 17:02