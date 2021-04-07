Tezkeresini alan asker motosiklet kazasında hayatını kaybetti

22 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiğini üzücü olay Şanlıurfa Birecik'te yaşandı.
Gelen bilgilere göre vatani görevini tamamlayıp, tezkeresini alan ve memleketi Şanlıurfa Birecik'e dönen 22 yaşındaki Mehmet Karaca bugün kendine ait motosikletiyle gezintiye çıktı. Motosikletiyle karayolunda hareket halinde olan Karaca'ya sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü çarptı.
Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
Otobüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken hastaneye giden gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 07.04.2021 00:19