Tezkeresini alan asker motosiklet kazasında hayatını kaybetti

22 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiğini üzücü olay Şanlıurfa Birecik'te yaşandı.

Gelen bilgilere göre vatani görevini tamamlayıp, tezkeresini alan ve memleketi Şanlıurfa Birecik'e dönen 22 yaşındaki Mehmet Karaca bugün kendine ait motosikletiyle gezintiye çıktı. Motosikletiyle karayolunda hareket halinde olan Karaca'ya sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü çarptı.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen ve karayolunda metrelerce savrulan Karaca kazada ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki genç tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Otobüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken hastaneye giden gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.