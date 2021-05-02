Teyzesinin oğlunu bıçaklayarak öldüren şahıs yengesini yaraladı

Konya’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde Karatay'a bağlıTatlıcak Mahallesi Öztoprak Sokak'ta H.G adlı bir kişi teyzesinin oğlu Serkan Kaya’yı evlerinin önünde kalbinden, kanından ve vücudunun farklı yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Daha sonra şüpheli H.G. daha sonra Fetih Mahallesi Askeroğlu Sokak'a giderek yengesi M.G.’yi kanından, kollarından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Yaşanan olay sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri yaralanan Serkan Kaya’yı ve M.G ‘yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan yaralılardan Serkan Kaya yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan hastane önüne gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirerek baygınlık geçirdi.

Kaçan katil zanlısı H.G polis ekiplerinin çalışmaları ile yakalandı. Olayın namus meselesi sebebiyle meydana geldiği iddia edildi. Şüpheli H.G.ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Yaşanan korkunç olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.