İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Teyzesinin oğlunu bıçaklayarak öldüren şahıs yengesini yaraladı

Konya’da bir kişi teyzesinin oğlunu bıçak ile öldürürken yengesini de yaraladı. Katil zanlısı genç polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

02 Mayıs 2021 Pazar 17:35
Teyzesinin oğlunu bıçaklayarak öldüren şahıs yengesini yaraladı
Takip Et:

Konya’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde  Karatay'a bağlıTatlıcak Mahallesi Öztoprak Sokak'ta H.G adlı bir kişi teyzesinin oğlu Serkan Kaya’yı evlerinin önünde kalbinden, kanından ve vücudunun farklı yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Daha sonra şüpheli H.G. daha sonra Fetih Mahallesi Askeroğlu Sokak'a giderek yengesi M.G.’yi kanından, kollarından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Yaşanan olay sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri yaralanan Serkan Kaya’yı ve M.G ‘yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan yaralılardan Serkan Kaya yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan hastane önüne gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirerek baygınlık geçirdi.

Kaçan katil zanlısı H.G polis ekiplerinin çalışmaları ile yakalandı. Olayın namus meselesi sebebiyle meydana geldiği iddia edildi. Şüpheli H.G.ifadesinin alınması için  polis merkezine götürüldü. Yaşanan korkunç olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.




Son Güncelleme: 02.05.2021 17:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KonyaBıçaklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hıdırellez bereket duası nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez dileği ne zaman, nasıl tutulur?
Hıdırellez bereket duası nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez dileği ne zaman, nasıl tutulur?
Ankara-Sivas hızlı tren hattı ne zaman açılacak? Ankara-Sivas hızlı tren hattı son durum
Ankara-Sivas hızlı tren hattı ne zaman açılacak? Ankara-Sivas hızlı tren hattı son durum
Kapalı olan zincir marketler hangileri?
Kapalı olan zincir marketler hangileri?
Süper Loto saat kaçta çekilecek, sonuçlar saat kaçta açıklanıyor?
Süper Loto saat kaçta çekilecek, sonuçlar saat kaçta açıklanıyor?
Kadir Gecesinin önemi nedir? Kadir gecesinde neler yapılır, nasıl ibadet edilir? 2021 Kadir Gecesi ne zaman?
Kadir Gecesinin önemi nedir? Kadir gecesinde neler yapılır, nasıl ibadet edilir? 2021 Kadir Gecesi ne zaman?
2021 Babalar günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
2021 Babalar günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Popüler Haberler

Teşkilat 9. bölüm TRT 1 canlı izle – 2 Mayıs 2021 Pazar tek parça Teşkilat yeni son bölüm izle
Seksenler dizisine katılan Özlem Tokaslan kimdir? Mikser Melahat karakteri kimdir?
Rüyada dondurma yemek görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada dondurma yemek görmek rüyasının tabiri
1.100 TL yardım müjdesi!
Formula 1 yarış takvimi ve saatleri: Formula 1 yarışları ne zaman, hangi gün, saat kaçta?
ALES toksik olumluluk nedir, ne demek? ALES toksik olumluluk cevabı nedir?
Salih Uçan Beşiktaş'la anlaştı mı?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm canlı yayın tek parça izle
Tozkoparan İskender dizisi nerede çekiliyor?
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun oyuncu kadrosunda kimler var?
Galaksinin Koruyucuları filmi konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları fragmanı, oyuncuları ve konusu
E-devlet kömür yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 kömür yardımı için gerekli evraklar
Sol Yanım dizisindeki Mert Tekin karakteri Kimdir? Anıl Tetik dizideki rolü ve hayatı
Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Bülent karakteri kimdir? Cem Sürgit'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Canlı izle Konyaspor Fatih Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle
2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Canlı izle Denizlispor Çaykur Rizespor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Denizli Rize maçı Selçuk Sports Netspor izle
Konyaspor Fatih Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
İbrahim Tatlıses'in eşi Gülçin Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Antalyaspor Göztepe Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Antalya Göztepe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.