Tevbe-i istiğfar duası nasıl okunur? Tövbe istiğfar ne demektir?

Bugün Recep ayının 27. günü yani Miraç Kandili’dir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükseliş hadisesinin meydana geldiği Miraç Gecesi'ni ibadet ile geçirilmesi önerilmektedir. Miraç Kandili gecesinde, dualar, zikirler ve ibadetler yapılacak. Peki, İstiğfar ne demektir? Tevbe-i istiğfar duası nasıl okunulmalıdır? Soruları merak edilen konular arasında yerini aldı.

İstiğfar ne demek?

Günahların bağışlandığı özel dini günler içerisinde, Müslümanlar ellerini açıp Allah-ü Teala'dan mağfiret istemesi, istağfar anlamına gelmektedir. Bu zamana kadar işlenen günahlar nedeniyle namazda, camide, dini günlerde tövbe eden Müslümanlar, İstiğfar duasıyla Allah CC'den af bağışlanmayı dileyecektir.

Tevbe-i İstiğfar duası nasıl okunur?

Kur'an-ı Kerim'de işlenen günahlarda pişman olarak tövbe-istiğfarda bulunan kişiler övülmektedir (Âl-i İmrân, 3/135). Kaynaklarda içeriğinden dolayı "istiğfar" anlamında olan birçok dua bulunmaktadır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) "Seyyidü'l-istiğfâr" (İstiğfârın en güzeli) diye nitelediği dua şu şekildedir:

Allah'ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va'din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz. (Buhârî, Deavât, 2)

Aslında kişinin Rabbine yönünü dönerek içinden geldiği şekilde dile getirdiği her türlü bağışlanma duası zaten bir istiğfar olmaktadır.

Tevbe İstiğfar duası Arapça okunuşu

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullahe'l-azim el-kerim. ellezi lâ ilahe illa huve'l-hayyü'l-kayyumü ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin li- nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nüşüra-h. Ve es-elühü't - tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidayete lena, innehu, hüve't-tevvabü'r-rahim

Tövbe İstiğfar duası Türkçe okunuşu ve anlamı

Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Yâ Rabbi.

Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır.