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Testi pozitif çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

Karaman'da polis uygulama noktasında yapılan kontrollerde korona-virüs testi pozitif olduğu ortaya çıkan yolcunun seyahat ettiği otobüste bulunan 47 kişi karantinaya alındı.

15 Nisan 2021 Perşembe 19:53
Testi pozitif çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı
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Karaman’da gerçekleşe olayda ismi açıklanmayan bir erkek yolcu korona-virüs testi pozitif olmasına rağmen diğer yolcuların sağlığını hiçe sayarak Muğla’dan Adana'ya gitmek için Bodrum’dan Kahramanmaraş’a gitmekte olan yolcu otobüsüne bindi. Son alınan tedbir kararları ile arttırılan polis kontrol noktalarından biri olan Karaman girişindeki polis uygulama noktasında bulunan ekipler otobüsü kontrol etmek amacıyla durdurdu. Otobüste bulunan yolcuların kimlik ve HES kodu sorgulamasını yapan ekipler, arka koltukta oturan ve Bodrum'dan Adana'ya gittiği öğrenilen erkek yolcunun kontrolünde HES kodunun riskli olduğunu gördü. Yaptığı sorgulamada yolcunun testinin pozitif olduğunu tespit edildi. Yaşanan bu olay sonrasında otobüs uygulama noktasında bekletilmeye başlandı. Filyasyon ekipleri çağrılarak polis ekibinin gelmesiyle yolcularla birlikte otobüs Hamidiye Mahallesi'ndeki Nefise Sultan Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Yolcular arasında kadın ve çocukların da bulunduğu otobüste bulunan toplamda 44 yolcu ile birlikte 2 şoför ve çalışan yurda yerleştirilerek karantina altına alındı.

Otobüsün ikinci kaptanı olayı anlatırken otobüsün normal sefer saatinde 44 yolcusu ile hareket ettiği sonra kontrol noktasında yapılan polis kontrolünde arkada oturan erkek bir yolcunun kimlik kontrolünde HES kodunun riskli olduğu ve yolcunun pozitif olduğu ortaya çıktığını anlatırken hiç bir şey den haberleri olmadığını anlattı.



Son Güncelleme: 15.04.2021 19:53
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Anahtar Kelimeler:
KaramanKontrol
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