TESMER SMMM staj başlatma sınavı 2021 ne zaman yapılacak, sınav başvurusu ne zaman başlayacak?

SMMM sınavları için bildiri yayımlandı. Başvurmak isteyen kişiler için start verildi. TEOS ile yapılacak olan online başvurular için bilgiler aşağıda sıra halinde verilmiştir.

TARİHLER:

Birinci dönem için 2021 Sınav zamanı: 3 ve 4 Nisan

İlk defa katılımda bulunacaklar için başvuru zamanı: 1 Şubat – 15 Şubat

Tekrar katılımda bulunacaklar için başvuru zamanı: 1 Şubat – 2 Mart

Staj sürecini tamamlamış veya çalışma süresini staja dönüştüren meslek adayları sınava girebilecek.

Sınava ilk defa katılımda bulanacak kişilerin TEOS kullanarak ön başvuru yapmaları gerekir. Daha sonra elde edilen belgenin fotokopisi alınarak başvuru dosyası ile beraber SMMM Başkanlığı’na verilmesi gerekmektedir.