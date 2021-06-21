Tesbih namazının önemi nedir? Tesbih namazının anlamı nedir? Tesbih namazı nasıl kılınır?

Tesbih namazının nasıl kılınacağı merak edilen konular arasında yerini almış durumda. Tesbih namazının nasıl kılınacağı araştırılmaya başlandı. Tesbih namazı dört rekat olarak kılınmaktadır. Her rekatta 75, toplamda 300 kere; "Subhanellahi ve'lhamdu lillâhi ve la ilahe illellâhü vellâhü akbar" denilerek tesbih okunmaktadır.

Tesbih namazına durmanın sevabı çok fazladır. Peygamberimiz tesbih namazını öğüt vermiş ve bu duayı söyleyenlerin pek çok günahının affedileceğini bildirmiştir.

Tesbih namazı istenildiği zaman kılınabilmektedir. Hayatınızda en az bir kez olmak üzere ayda bir veya yılda bir yapılmalıdır.

Tesbih namazı şekilde kılınmaktadır:

Birinci Rekât

“Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya” şeklinde niyet edilmektedir.

“Allâhu Ekber” denilerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır.

Ayakta sırası ile, Sübhâneke okunur. Ardından 15 defa tesbih okunur. Sonrasında Eûzü Besmele, Fâtiha ve bir sure okunarak yeniden 10 defa tesbih söylenmektedir.

“Allâhu Ekber” denilerek rükûa varılır ve üç defa “Sübhâne Rabbiye’lazîm” söylenir, sonrada 10 defa tesbih okunmaktadır.

“Semiallâhü limen hamideh” denilerek kalkılır ve ayaktayken “Rabbenâ leke’lhamd” söylenir. Buradaysa 10 defa tesvih okunmaktadır.

“Allâhu Ekber” denilerek secdeye gidilir ve burada üç defa “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” denilmesi sonrasında 10 defa tesbih okunmaktadır.

“Allâhu Ekber” denilerek secdeden kalkarak oturulur ve 10 defa tesbih okunmaktadır.

Yeniden “Allâhu Ekber” denilerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç defa “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” söylenir. Ardından da 10 defa tesbih okunmaktadır.

“Allâhu Ekber” denilerek ayağa (ikinci rekât sırasında) kalkılır ve eller bağlanır.

Bundan sonraki rekâtlardaysa aynı sayıda tespih okunmaktadır. Şu şekilde:

İkinci Rekât

Ayakta sırası ile, 15 defa tesbih, Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur (10 defa tesbih).

“Allâhu Ekber” denilerek rükûa varılır ve üç defa “Sübhâne Rabbiye’lazîm” söylenir (10 kere tesbih).

“Semiallâhü limen hamideh” denilerek kalkılır ve ayaktayken “Rabbenâ leke’lhamd” denilir (10 defa tesbih).

“Allâhu Ekber” denilerek secdeye gidilir ve buradaysa üç defa “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” denilir (10 defa tesbih).

“Allâhu Ekber” denilerek secdeden kalkılarak oturulur (10 defa tesbih).

Yeniden “Allâhu Ekber” denilerek ikinci defa secdeye varılır ve üç defa “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” söylenir (10 defa tesbih).

“Allâhu Ekber” denilerek kalkılır ve oturulur.

Oturulduğunda Ettehiyyâtü okunur.

“Allâhu Ekber” denilerek ayağa (üçüncü rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.

Üçüncü Rekât

Ayaktayken (15 defa tesbih), Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur (10 defa tesbih).

“Allâhu Ekber” denilerek rükûa gidilir ve üç defa “Sübhâne Rabbiye’lazîm” denilir (10 defa tesbih).

“Semiallâhü limen hamideh” denilerek kalkılır ve ayaktayken “Rabbenâ leke’lhamd” söylenir (10 defa tesbih).

“Allâhu Ekber” denilerek secdeye gidilir ve buradayken üç defa “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” denilir (10 defa tesbih).

“Allâhu Ekber” denilerek secdeden kalkılarak oturulur (10 defa tesbih).

Yine “Allâhu Ekber” denilerek ikinci defa secdeye varılır ve üç defa “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” denilir (10 defa tesbih).

“Allâhu Ekber” denilerek ayağa (dördüncü rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.

Dördüncü Rekât

Ayakta sırası ile, (15 defa tesbih), Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur (10 defa tesbih).

“Allâhu Ekber” denilerek rükûa gidilir ve üç defa “Sübhâne Rabbiye’lazîm” söylenir (10 defa tesbih).

“Semiallâhü limen hamideh” denilerek kalkılır ve ayaktayken “Rabbenâ leke’lhamd” söylenir (10 defa tesbih).

“Allâhu Ekber” denilerek secdeye gidilir ve buradayken üç defa “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” denilir (10 defa tesbih).

“Allâhu Ekber” denilerek secdeden kalkılarak oturulur (10 defa tesbih).

Yeniden “Allâhu Ekber” denilerek ikinci defa secdeye varılır ve üç defa “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” söylenir (10 defa tesbih).

“Allâhu Ekber” denilerek kalkılır ve oturulur.

Bu oturuş esnasında sırası ile, Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik ve Rabbenâ Âtinâ… duaları söylenir.

Önce sağa, sonrasında sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Böylelikle dört rekât namazda toplamda 300 defa “Sübhânellâhi ve’lhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illellâhü vellâhü ekber” denilmiş olmaktadır.