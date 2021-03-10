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Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tesbih namazı duası ve namaz kılınışı

Müslüman alemi için mübarek günleri yaşadığımız bu gecede bol ibadetler yaparak geçiren İslam alemi, Miraç gecesinde birçok tesbih namazları veya Kur’an-ı Kerim okuyarak günü değerlendirir. Tesbih namazı nasıl kılınır? Kaç rekattır? Tesbih namazı duası ve namaz kılınışı haberimizde

10 Mart 2021 Çarşamba 20:43
Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tesbih namazı duası ve namaz kılınışı
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Miraç Kandili gecesinde ibadet ile geçirmenin sevabı oldukça büyüktür. Bu gecede Peygamber Efendimiz ümmetine 5 vakit namazı müjdelemiştir. 5 vakit namazı farz kılan Peygamber Efendimiz bu gecede Allah’ın huzuruna 7 kat semaya yükselerek varmıştır.

Tesbih namazı nasıl kılınır? Kaç rekattır?

Tesbih namazı 4 rekâttan oluşmaktadır. Namaz başlamadan önce ‘Allah rızası için tesbih namazı kılmaya’ diye niyet edilir ve Sübhaneke’den sonra 15 kere ‘Sübhanellahi’ ve’lhamdülillahi vela ilahe illalahü vallahü ekber.’ denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361)

Tesbih namazı ömürde bir kere olsa da kılınması tavsiye edilen mendub namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238

Tesbih namazının fazileti nedir?

Tesbih namazı Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Fakat bir hadis ile rivayet edilir. Bu hadisi ise Resullah (s.a.s) amcası Hz. Abbas’a tesbih namazı hakkında tavsiyede bulunur.

"Ey Abbas! Amcacığım! Sana bir şey vereyim mi, sana bir bağışta bulunayım mı? Sana bir özellik tanıyayım mı? Sana on haslet ölçüsü vereyim mi? Sen bu on hasleti yerine getirdiğin zaman, Allah senin geçmiş ve gelecek, eski ve yeni, bilerek veya bilmeyerek yaptığın, gizli veya aşikâr yapılan, küçük büyük bütün günahlarını affeder, bağışlar. Bu on haslet şunlardır:

Dört rekât namaz kılarsın, her rekâtında Fatiha suresini ve başka bir sure okursun. Birinci rekâtta kıraatı bitirdikten sonra, ayakta iken on beş defa: "Sübhanellâhi velhamdu lillâhi ve lâ ilahe illallahu vellâhu ekber" dedikten sonra rükûa varırsın ve aynı tesbihi on defa rükûda söylersin. Sonra başını kaldırıp, ayakta on defa söylersin. Sonra secdeye gider on defa orada söylersin. Birinci secdeden sonra iki secde arasındaki oturuşta on defa söylersin. İkinci secdeye vardığında yine on defa ve basını secdeden kaldırınca da on defa söylersin. Böylece bir rekâtta yetmiş bey defayı tamamlamış olursun.

Ey amcacığım! Eğer güç getirebilirsen, her gün bu namazı bir defa kılarsın. Buna güç getiremediğin takdirde, her cuma bir defa kılmaya çalışırsın. Bunu da yapamazsan, her sene bir defa kılmaya çalış. Bunu da yapamazsan hiç olmazsa ömründe bir defa olsun kıl" (Tirmizî, Vitir, 19; İbn Mace, ikâme, 190; Ebû Dâvud, Tatavvu, 14; et-Tergib ve't-Terhib, I, 467, 469)."



Son Güncelleme: 10.03.2021 20:43
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Anahtar Kelimeler:
Tesbih NamazıKılınışıMiraçKandil
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