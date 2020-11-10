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Ters yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Giresun’un Görele ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

10 Kasım 2020 Salı 21:53
Ters yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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Giresun’un Görele ilçesinde Giresun yönüne gitmekte olan Nihat K.isimli bir kişinin sürdüğü kamyonet ile ters yönde gelmekte olan İbrahim Ö.ye ait araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Gerçekleşen kazada otomobil içerisinde bulunan 60 yaşındaki Cengiz Kaya ile kamyonette bulunan Selami Çiftçi hayatını kaybetti.


Gerçekleşen kaza yerine gelen sağlık ekipleri Cengiz Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirlenen Selami. Çiftçi müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Nihat K. ile İbrahim Ö ise kazadan yaralı olarak kurtarıldı. Gerçekleşen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 10.11.2020 21:53
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Anahtar Kelimeler:
GiresunTrafik Kazası
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