Terk edilen bebek hayata tutunamadı!

Üzücü olay Manisa Salihli'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre kentte akşam saatlerinde kağıt toplayan bir kişi, boş bir araziden sesler geldiğini duydu. Sesin geldiği yöne giden kişi battaniyeye sarılmış ve henüz 3-4 gün önce doğmuş bir bebek buldu. Durumun hemen ekiplere bildirilmesiyle birlikte, 112 ekipleri kısa süre içinde bebeğin olduğu araziye geldi.

Talihsiz bebek hayata tutunamadı

Henüz 4 günlüktü

Yapılan ilk müdahaleden sonra talihsiz bebek en yakın özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan bebek doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Yapılan tetkikler sonucu bebeğin 4 gün önce hayata gözlerini açtığı belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri bebeği ölüme terk edenleri bulmak için çalışmalara başladı. Şehirde son 1 hafta içinde tüm doğumlar incelemeye alındı.