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Terhis olduktan sonra Uzman Erbaş olunabilir mi? 2021 Uzman Erbaş başvuru şartları nelerdir?

Genç kesimin meslek tercihlerinden biri de askerliklerini yaptıktan sonra Uzman Erbaş olarak askerde kalmak oluyor. Peki Uzman Erbaş olabilmek için neler gerekli. Detaylar haberimizde yer alıyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 16:10
Terhis olduktan sonra Uzman Erbaş olunabilir mi? 2021 Uzman Erbaş başvuru şartları nelerdir?
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Uzman Erbaş olmak isteyen gençlerin belli aşamalardan geçmesi gerekiyor. Askerliğini bitirip terhis edildikten sonra Uzman Erbaş olmak isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu yüzden Uzman Erbaş olabilmek için aranan şartlar araştırılıyor.

Kişi Uzman Erbaş olmak istiyorsa öncelikle askerlik görevini tamamlamış olmalı ve de lise mezunu olmalı. Askerlik görevini tamamlayan gençler öncelikle Kuvvet Komutanlığı’nın yaptığı sınava giriyor. Bu sına girerek uzman kadrosuna alınmaları gerekiyor. Bu koşulların yanında başka koşullarında sağlanması gerekmektedir.

 

Uzman Erbaş olma aşamaları

  • İlk olarak askerlik görevi tamamlanmış olmalı. Askerliğini tamamlayan kişi e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapmalıdır.
  • İkinci olarak başvurunun ardından istenilen evraklar hazırlanmalı ve teslim edilmelidir.
  • Üçüncü olarak evraklar teslim edildikten sonra sınav dönemi başlar. Uzman erbaş olmak isteyen kişi yazılı sınavın yanı sıra spor testinden ve sağlık muayenesinden geçmelidir.
  • Dördüncü aşama olarak sınavı geçen kişiler sağlık raporlarını istenilen kuruma iletmelidir.
  • Beşinci aşamada sağlık raporunun tesliminden sonra kişiler mülakata çağırılacaktır. Mülakat bittikten sonra Bordo Berelilerin görev yaptıkları Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda seçmeler yapılabilir.
  • Altıncı aşamada mülakatın başarı ile sonuçlanmasının ardından güvenlik soruşturması yapılır. Bu aşamada problem yaşanmadığı takdirde eğitim aşaması başlar.
  • Son olarak yedinci aşamada eğitimi tamamlayan kişiler göreve başlarlar.

 

Başvuru şartları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
  • En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.
  • Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak
  • Adaylar eğitim seviyelerine göre belirlenen statüye başvuruda bulunmak
  • En az lise ve dengi bir okuldan mezun olmak
  • Askerlik hizmetini yapmış olan adayların, müracaat tarihinin ilk günü itibari ile terhisinin üzerinden en fazla 5 yıl süre geçmemiş olması
  • Askerlik hizmetini yapmaktayken müracaat eden kişiler için ise uygun nitelik belgesini almış olması
  • Birlik Komutanlarınca düzenlenen nitelik belgesinde ‘‘Uzman Erbaş Olur” kararının yer alması
  • Uzman Erbaşlık sınavından En az 80 ve üzeri not almış olmak
  • Askeri öğrencilik ile tüm ilişkisinin kesilmiş olması
  • Müracaat yapılacak yılın ocak ayının ilk gününden başlayarak 27 yaşını bitirmemiş ve 28 yaşından da gün almamış olması
  • İkametgah ettiği güncel adres ve bilgilerinin il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olmak
  • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaş olmak için başvuru yapmamış olmak
  • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun olmamak
  • Başvuru yaptığı andan itibaren 29 yaşını bitirmemiş olmak
  • Hizmet yükümlülüğü ve icra borcu olmamak
  • Sözleşmeli Erbaş veya Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi fesih edenler ile kendi isteği altında sözleşmesini yenilemeyen, ayrılanlar için kılavuzda belirtilen tüm diğer başvuru şartlarını sağlamak ve taşımak
  • Askerlik hizmeti yaparken ”Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olması
  • Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı bir durumda bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara, terör örgütlerine üyeliği gibi bir irtibatı bulunmamak
  • Hiç bir yasa dışı olayla karşı karşıya olmamak ve eylem iş birliği içerisinde olmamak
  • Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile uyuşmayacak eylemlerde bulunmamak
  • Tutum ve davranışları ile yasa dışı bir siyasi, bölücü veya yıkıcı görüşleri benimsememiş olmak
  • Askerlik hizmetini yapmaktayken müracaat edecekler için birlik komutanlarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde en az 80 puan ve üzeri not alış olmak
  • Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde olmak
  • Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

 

Başvuru yapma yolu

 

İstenilen şartlara uygun olan kişiler başvuru için Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi intenet sitesinden duyuruları takip edip ardından e-devlet sisteminden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru kabul edildikten sonra kişiler sınava çağırılır. Sınava girme şansı kazanan kişiler sağlık muayenesine girerler. Sonuçları olumlu olan kişiler yazılı sınava çağırılırlar. Sınav 50 sorudan oluşur. Sınavda Türkçe, Matematik, Dil Bilgisi, Milli Tarih, Coğrafya, Atatürk İlke ve İnkılapları, Temel Vatandaşlık dersleri yer alıyor. Kişinin bu sınavdan en az 70 puan alması gerekiyor.

 

Yazılı sınavda istenilen puanı alarak başarı kaydeden kişiler fiziki beceri sınavına girer. Fiziki kabiliyet sınavında kişinin spor aktivitelerinde başarılı olması gerekir. İstenilen aşamaları geçen aday, sağlık raporunu da aldıktan sonra mülakata girer. Soruşturması da olumlu geçer ise uzman erbaş olarak göreve başlayabilir.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 16:10
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UzmanErbaşUzmanErbaşAlımlarıMsb
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