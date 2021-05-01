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Terazi haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021

Haftalık burç yorumları araştırılmaya devam ederken Terazi burcu araştırmalarına hız verildi. Astroloji severler, Terazi haftalık burç yorumları 3 Mayısıs 2021 - 9 Mayısıs 2021 haftasını araştırmaya başladı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:48
Terazi haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
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Haftalık terazi burcu yorumları merak edilmeye devam ederken aşk, para ve sağlık konuları merak ediliyor. Bu hafta terazi burçları için sevgi ve şefkat göstermeleri gerektiği aktarılırken arkadaşça ve samimi davranışlar ile kaliteli bir flört dönemi geçirilebileceği söylenebilir.

Terazi haftalık burç yorumları 3 Mayısıs – 9 Mayısıs 2021

Cuma gününden itibaren yeni arkadaş edinme ve keşiflerde bulunma ihtimaliniz artıyor. Duygularınızın keskinleştiği bu günlerde dikkatli olmanızda fayda var.

Teknoloji üzerine yapacağınız çalışmalarda büyük başarılar elde edebilirsiniz. Bu nedenle çalışmalarınızı intenete entegre etmenizde doğru karar olacaktır.

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 18:48
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TeraziBurçHaftalık Yorumlar3 Mayıs 20219 Mayıs 2021
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