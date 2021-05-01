Terazi haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021

Haftalık terazi burcu yorumları merak edilmeye devam ederken aşk, para ve sağlık konuları merak ediliyor. Bu hafta terazi burçları için sevgi ve şefkat göstermeleri gerektiği aktarılırken arkadaşça ve samimi davranışlar ile kaliteli bir flört dönemi geçirilebileceği söylenebilir.
Terazi haftalık burç yorumları 3 Mayısıs – 9 Mayısıs 2021
Teknoloji üzerine yapacağınız çalışmalarda büyük başarılar elde edebilirsiniz. Bu nedenle çalışmalarınızı intenete entegre etmenizde doğru karar olacaktır.
Son Güncelleme: 01.05.2021 18:48