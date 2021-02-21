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Terazi burcu haftalık burç yorumu 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021

Haftalık terazi burcu yorumunda bu hafta terazi burcuna sahip olan kadın ve erkek terazileri nasıl bir hafta geçirecek? Her hafta duygu değişimlerinde farklılık gösteren burçlarda bu hafta terazi burçlarını neler bekliyor? Haftalık olarak yapılan burç yorumlarında 22 Şubat- 28 Şubat 2021 terazi burcu yorumu sizlerle

21 Şubat 2021 Pazar 13:01
Terazi burcu haftalık burç yorumu 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021
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Terazi burcu haftalık burç yorumu 22-28 Şubat 2021

Terazi burcunda bu hafta artan sevgi ve şefkat ihtiyacı duyguları daha yoğun yaşanacak. Arkadaşlık ilişkilerinde yoğun bir hafta yaşayacak olan teraziler duygusal bir hafta yaşayacak. Çekici olan terazi burçları bu hafta derin düşüncelere ve karmaşık duygular yaşayacak.

Sosyalleşmek isteyen burçlar bu hafta sosyal aktivite yaşamak isteyecek. Konuşmalarında asla zorluk çekmeyen akıllı burçlar bu hafta işlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamayacak. Kendi duyguları ve diğer insanların duygularına ayak uydurabilen terazi burçları aynı zamanda aile ve ilişki sorunları çözmek için de fırsat kollayacak. Çünkü her zamankinden şefkatli ve duyarlı hissedecek olan teraziler herkese karşı hoşgörülü davranmaya çalışacak. Başkalarının duyguları da paylaşacak olan teraziler bu hafta kendilerini iyi hissedecek.



Son Güncelleme: 21.02.2021 13:01
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