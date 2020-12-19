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Terazi Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu

21 Aralık - 27 Aralık haftalık burç yorumlarının yayınlanması sonrasında pek çok kişi terazi burcu haftalık burç yorumlarını araştırmaya başladı. Terazi Burçları yeni haftada kendilerini nelerin beklediğini araştırıyor.

19 Aralık 2020 Cumartesi 20:33
Terazi Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
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Terazi burcu haftalık burç yorumlanmaya devam ederken 21 Aralık ve 27 Aralık 2020 burç yorumları açıklandı. Yapılan açıklamalar sonrasında Terazi burçları 21 – 27 Aralık haftasında neler yaşayacağını araştırmaya başladı.

Terazi burcu haftalık burç yorumu 21 – 27 Aralık

Hafta sonunda aşırı derecede enerjik olmanız beklenirken hafta içinde bu enerjinizi devam ettirerek işlerinize girişmeniz sizi yukarılara taşıyacaktır. Zihin ve beden dengesini sağladığınız durumda haftayı çok rahat kapatabilirsiniz. Ancak yorgunluk dengesini sağlayamadığınız durumlarda gelecek hafta sonunu biraz zor getirebilirsiniz.

Bu hafta hayatınıza yeni insanlar alabilirsiniz. Bu insanlar hayatınızı değişterebilecek insanlar. Bilgi birikimi yüksek insanlar oldukları için sizi yukarı taşıyacak insanlardır. Seçiminizi iyi yapmanız gerekebilir.



Son Güncelleme: 19.12.2020 20:33
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Anahtar Kelimeler:
Terazi Burcu21 Aralık27 AralıkHaftalık Burç Yorumu
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