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Teravih namazında müezzinlik nasıl yapılır? Teravih namazı nasıl kıldırılır?

Yaşanan pandemi nedeni ile Ramazan Ayı boyuncu teravih namazlarının evlerde kılınabileceği açıklaması yapıldı. Vatandaşlar ise evde kılınan teravih namazında müezzinliğin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, Teravih namazında müezzinlik nasıl yapılır? Teravih namazı nasıl kıldırılır?

12 Nisan 2021 Pazartesi 21:48
Teravih namazında müezzinlik nasıl yapılır? Teravih namazı nasıl kıldırılır?
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11 ayın sultanı Ramazan Ayında evde teravih namazının nasıl kıldırılacağıyla ilgili meraklı bir araştırma başladı. Ramazan Ayı boyunca, yaşanan pandemi nedeniyle teravih namazlarının evlerde kılınabileceği açıklaması yapıldıktan sonra evlerinde teravih namazı kılmak isteyen vatandaşlar teravih namazı müezzinliği hakkında ayrıntılı bir araştırma yapmaya başladı.

Evde teravih namazı müezzinliği nasıl yapılır?

Teravih namazı için; normal yatsı namazı kılmaya başlanır ve yatsı namazının farzından önce kamet okunur. Yatsı namazının farzı kılındıktan sonra iki rekat olan son sünnet kılınır.

Son sünnet kılındıktan sonra müezzin; “Subhanallahi vel haldü lillehi vele ilehe illallahü vallahü ekber. Vela havle vela guvvete ille billehil aliyyil azim.” “Salli Ala Muhammed Salatü Teravihe Niyet” der. Böylece cemaat teravih namazı için niyetlenir ve sonrasında teravih namazına başlanır.

Teravih namazı, dört ya da iki rekat olarak kılınır. Her dört ya da iki rekat arasında bir defa “Salat-u Ümmiye” söylenir, yani: “Allahümme salli ala seyyidina muhammedin innebiyyil ümmiyyi e ala alihi vesahbihi vesellim.” Denir. Bu aralarda ilahi ya da kaside de okunabiliyor. Son teravih rekatı sonrasında “Salat-u Ümmiye” üç kere söylenir.

Sonrasında müezzin: Euzu Besmele’den sonra “Rabbena amenna b ima enzelte vetteba’nar resule fektubna meaş şahidin” (Ali İmran 53) ayetini okuduktan sonra dua edilir.

Dua edildikten sonra vitir namazı için müezzin: “Salli Ala Muhammed Salatü Vitre Niyet” der ve cemaat vitir namazı için niyet eder. İmama uygun olarak vitir namazı kılınır. Namazın sonunda tesbihat yapılır ve namaz biter.




Son Güncelleme: 12.04.2021 21:48
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