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Teravih namazı nasıl kılınır?

Müslümanların oruç ibadetini gerçekleştirmek için Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan ayında oruç tutmanın yanı sıra teravih namazları da kılınıyor. Peki, teravih namazları nasıl kılınıyor? hep birlikte bakalım. İşte tüm detaylar...

15 Haziran 2021 Salı 00:03
Teravih namazı nasıl kılınır?
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Müslümanlar için Ramazan ayı yaklaşıyor. Oruç ibadetinin yanı sıra namazlarla da feyzlenen bir Ramazan geçirenler için teravih de kılınıyor. 

Peki, teravih namazı nasıl kılınıyor? İşte tüm ayrıntıları siz değerli okuyucularımız için derledik.

Teravih vaktin sünnetidir; yoksa orucun sünneti değildir. Onun için hasta ve yolcu gibi oruç tutmak zorunda olmayanlar için de Teravih namazını kılmak sünnettir.

 

 

Teravih namazı toplam yirmi rekattan oluşuyor. Sadece Ramazan Ayında kılınan bir namaz olarak bilinir. Yolculuk ya da hastalık olanların oruç tutmuyorlarsa teravih namazı kılmaları gerekir. Teravihin camide cemaatle kılınması makbuldür fakat zaruri sebeplerden ötürü evde de tek başına kılınabilirken, evde cemaat şeklinde de kılınabilir. Peygamber Efendimiz (sav) buyurmuştur; ‘’Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Allah rızası için Ramazan gecelerini ibadetle geçiren (teravih namazını kılan) kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.’’

Teravih yatsıdan sonra kılınır. Vitir ise Teravih’ten sonra eda edilir.

Teravih namazı kaza edilmez. Yatsı namazı kılınmamışsa teravih namazı kılınmaz. Teravihi imamla kılmadıysa vitiri imamla eda edebilir.

İmam teravih namazını kıldırırken, cemaatini bunaltmadan kıldırmalı ve namazdan uzaklaştırmamalıdır. Cemaati azaltmak değil, çoğaltmakla mükelleftir.

Çabukça da kıldırmamalıdır. Harfleri doğru telaffuz ederek, yutmadan, uzatmadan okumalıdır. Rüku ve secdelerde tesbihleri bırakmamalıdır.

Cemaatle kılınış ise;

Öncelikle niyet etmekle başlanır. İmama uymaya diyerek elleri kavuşturuyorsunuz.

Ardından Allahu ekber diye tekbir alınır ve eller bağlanır.

İmam ve cemaat içinden okurlar sureleri ve cemaatle beraber ikinci rekata kalkarlar.

İçinden yine okuyarak, rüku ve secdeler eda edilir, oturulur.

En son oturuşta Ettehiyyatü, Allahümme Salli Allahümme Barik ile Rabbena Atina okuyarak selam verir.

Bu şekilde yirmi rekata tamamlanır. Ardınan vitir namazı eda edilir. Dört rekatta bir selam vererek, tek başına kılış; niyet ederek, ikindi namazının sünneti gibi kılınır. 

 


Son Güncelleme: 15.06.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
NamazTeravihIbadet
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