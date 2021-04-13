Teravih namazı kaç rekattır? Teravih namazı duaları

Ev içerisinde teravih namazı nasıl kılınır? Kaç rekât kılınmaktadır? Sorularının cevabı çoğu kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, evde teravih namazının kılınmasıyla ilgili açıklamalara yer verdi.

Diyanet'ten teravih namazı açıklaması

Ramazan ayına sayılı zaman kala Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" ifadelerini kullandı.

Erbaş, "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkânı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız" ifadelerine yer verdi.

Evde teravih namazı nasıl kılınır?

Dünya genelinde corona virüsü önlemleri kapsamında bu yıl Ramazan ayında cemaat ile ve camilerde teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazından mahrum kalmak istemeyen ve evde teravih namazını kılmak isteyen Müslümanlar teravih namazı evin içerisinde nasıl kılınır? Sorusuna yanıt aramaya başlamış durumda. Teravi namazı evde nasıl kılınır, kuralları nelerdir? Evde tek başına teravih namazı nasıl kılınır? Soruları merak içerisinde araştırılmaya başlandı.

Teravih namazı yirmi rekâttır.

Kadın ve erkek için sünnettir. Ramazan ayında yapılır ve orucunu tutamayanların da teravih namazını kılması sünnettir.

Teravih namazını camide cemaat ile kılmak sünnet ve pek çok mükafatı beraberinde getirir. Ancak evde kendiniz de kılabilirsiniz.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (Sav) teravih namazı ile ilgili olarak şunları söylemiştir: “Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini ibadetle geçiren (teravih namazını kılan) kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, İman, 27)

Teravih namazı yatsı namazı sonrasında kılınması gereken ve yatsı namazından önce kılınmaması gereken bir namazdır. Vitir namazı Ramazan ayında teravih namazından sonra kılınır ancak teravih namazından önce de kılınabilmektedir.

Teravih namazı, her iki rekât sonunda selamla kılınır ve son verilir, ancak her dört rekâtta bir selamla kılınmasında sakınca yoktur. Teravih namazı, daha sonradan kazası kılınamayan ve vaktinde kılınması gereken bir namaz olmaktadır.

Tüm teravih namazı yani yapılacak tüm rekât namaz tek bir namaz olduğu için namazın aralarında verilen selamdan sonra tamamlanması nedeniyle namazın başında niyet edilmesi daha uygundur.

Teravih namazından önce yatsı namazının sünneti kılınır, ardından yatsı farz olur, farzdan sonra yatsı namazının son 2 rekât sünneti kılınarak teravih namazının kılınması sağlanır.

Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazının 2 rekât olarak kılınmasının daha uygun olduğunu belirtmesine rağmen 4 rekât olarak da kılınabilir.

Teravih namazı nasıl kılınır?

Niyet:

"Euzü Besmelesi" çekilmesinin ardından teravih namazına niyet edilir. Niyet, “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için teravih namazını kılmaya” şeklinde niyet edilir ve ardından tekbir alınarak eller bağlanır.

Rekât

Önce "Sübhaneke duası" söylenir, ardından "Euzü besmele" ve "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure ya da zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunmaktadır. Sonra rüku ve secde yapılır rekat böylece sona ermiş olur.

Rekât

İkinci rekât başından önce “Besmele” çekilir, sonrasında “Fatiha ve zammı sure" okunur rükû ve secde yapılır sonrasında tahiyyata duası söylenir. Ancak teravih namazını İki rekât olarak kılınacaksa "Tahiyyat duası, Salli-Barik duaları ile beraber Rabbena duaları" okunur ve selam verilerek sona erdirilir. Fakat 4 rekât şeklinde kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğu esnada bu defa da "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur ve ardından üçüncü rekâta hazırlanılır.

Rekât

Önce "Besmele" okunur, ardından "Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı suresi", söylenir, eğilip selam verildikten sonra dördüncü rekât başlar.

Rekât

Son rekâtta önce "Besmele" okunur, ardından "Fatiha ve zammı suresi" okunur. Bu oturumda "Tahiyyat Duaları" ve ardından "Salli-Barik ve Rabbena Duaları" okuduktan sonra 4 rekât namazı sağa ve sola selam verilir sona erer. Teravih namazını toplamda kaç rekât kılarsanız kılın, kıldığınız tüm rekatlar için sıra bu şekilde devam edecektir.

Teravih namazını tamamladıktan sonra vitir namazının kılınması ile sona erer.