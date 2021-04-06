Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı evde nasıl kılınır?

Pandemi döneminde alınan önlemler gereği birçok iş yeri kapatıldı. Ramazan ayı yaklaşırken teravih namazına camiye gitmek isteyen kişiler için Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı.

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte ibadetlerin evde yapılması tavsiye edildi.

Teravih namazı evde kılınır mı? Kaç rekat kılınmalıdır?

Teravih namazı, Ramazan ayında kılınır. 1 ay boyunca cemaatle birlikte kılınır. Ancak bu namazı evde kılmak da mümkündür. Camiye gidilemiyorsa ya da ulaşım zorsa namazı evde kılmak mümkündür. Bu namaz diğer vakit namazlarından daha uzundur. Rekat sayısı fazladır.

Teravih namazı, hem ibadet hem de gelenektir. İftar sonrası topluca camiye gidilir. Yatsı ezanı ile birlikte kılınır.

Hangi vakitte kılınmalıdır?

Namazın kaç rekat olduğu tam rivayeti bilinmemektedir. Ancak 20 ve 11 gibi iki rekat sayısı bilinmektedir. Bu namaz farz değildir. Kılmak isteyen kişiler 8, 10, 12, 14, 16, 18 gibi rekatlarla evde kılınması sünnettir. Kişi içinden geldiği şekilde kılabilir ancak cemaate uyulması tavsiye edilmiştir.

Teravih namazı, yatsı namazı sonrası kılınır. Nafile namazlardandır. Dört halife döneminden itibaren camilerde ya da evlerde cemaatle veya ferdi olarak kılınmaktadır.

Evde nasıl kılınmalıdır?

Topluluk içinden bir erkek evde teravih kılmalı ve cemaate imamlık etmelidir. Eskiden çadırda hayatını devam ettiren köylüler, kırsalda yaşayan insanlar bu namazı birbirlerinin evinde toplanıp iftar sonrası birlikte kılarlardı.

İlk rekat

İlk olarak namazı kılmak için niyet edilmelidir. Sübhaneke, Fatiha ve Kur’an- Kerim’den bir sure okunmalıdır. Daha sonra Rükuya gidilmelidir. Ardından Secdeye gidilir. Doğrulup tekrar secdeye gidilmelidir.

2. rekat

Ayağa kalkılarak kıyama durulmalıdır. Fatiha ve Kur’an’dan bir sure okunur. Rükuya ve ardından Secdeye gidilir. Doğrulup tekrar secdeye gidilmelidir. Oturulur ve sureler okunur.

3. rekat

İlk rekat ile aynıdır.

4. rekat

Ayağa kalkılarak kıyama durulmalıdır. Fatiha ve Kur’an’dan bir sure okunmalıdır. Rükuya ve ardından secdeye gidilir. Daha sonra doğrulup tekrar secdeye gidilir. Oturulur ve dua okunur. Son aşamada selam verilir. Bu 4 rekat tekrarlanır ve teravih namazı tamamlanır.