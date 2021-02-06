Tepkilerin odağında ki Nurcan Serçe gözaltına alındı

Bugün sosyal medyaya düşen çocuğa şiddet görüntüleri infial yarattı.

Yaklaşık 2,5-3 ay önce çekildiği öğrenilen görüntülerde, Kocaeli Körfez'de Nurcan Serçe isiml kadının kızına şiddet uyguladığı, küçük kızın ise bu şiddet görüntülerinde bir ara nefessiz kaldığı görüldüğü.

KISA SÜRE İÇİNDE TT OLDU

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte kısa sürede binlerce kişi hesaplarında Nurcan Serçe'nin tutuklanması için EGM ve içişleri Bakanlığınıda etiketleyerek paylaşım yaptı. Kısa süre içinde twitterda TT oldu.

GÖZLATINA ALINDI

Görüntülerin kendilerine ulaşmasından sona harekete geçen ekipler Nurcan Serçe'yi gözlatına aldı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Serçe herhangi bir açıklama yapmazken, talihsiz çocuk ve diğer kardeşi anneden alınıp, devlet korumasındaki yurtlara yerleştirildi.

Olayla ilgili olarak inceleme sürüyor.