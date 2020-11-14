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Tepki çeken ilan! "Koronavirüs hastası için refakatçi aranıyor"

Koronavirüs hastalığına yakalanan ve hastanede tedavi olan bir kişi için sosyal medyada refakatçi ilanı verilmesi tepki çekti.

14 Kasım 2020 Cumartesi 15:16
Tepki çeken ilan!
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Koronavirüs vakalarının hızla arttığı bugünlerde alınan tüm tedbir, kısıtmala ve önlemlere rağmen vaka sayıları günlük olarak 3 bini aştı.

Tüm bunların yanında Bursa'da bir vatandaş hastanede yatan koronavirüs hastası yakınına bakıcı bulabilmek için sosyal medyada verdiği ilan tepkilere sebeb oldu.

Bayan olduğu tahmin edilen bir kişi binlerce takipçisi olan bir sayfaya yakını olan koronavirüs hastası bir kişiye hastanede bakmak üzere refakatçi aradığı mesajını gönderdi. Mesajın altına yapılan yorumlara bir çok kullanıcı tepki gösterdi.


En dikkat çeken ve tepki toplayan yorum ise “ücrette anlaşabilirsek ben kalabilirim” yorumu oldu.

KORONAVİRÜS HASTASI İÇİN REFAKATÇİ KABUL EDİLİYOR MU?

Öte yandan bir çok vatandaşın aklına ise koronavirüs hastalığı tedavisi için hastanede yatan kişilerin yanına refakatçi alınıyor mu? sorusunu getirdi.

 

 



Son Güncelleme: 14.11.2020 15:16
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Anahtar Kelimeler:
BursaRefakatçi
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