Tepki çeken görüntüler! Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bıraktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde gerçekleşen olayda Edinilen bilgilere göre Nurcan S. Adlı genç kadının kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Olayın bundan yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilirken, Sosyal medyaya düşen görüntüler kısa sürede yayıldı. Sosyal medyada çok sayıda tepkinin geldiği görüntüler izleyenlerin yüreklerinin burktu.

Yayılan o görüntülerde, Nurcan S.' Adlı genç kadının kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Öte yandan Nurcan S.'nin şiddet uyguladığı görüntülerde evde bulunan ve ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişilere de zaman zaman bağırarak onları tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.

Büyük tepkilere sebep olan görüntülere sosyal medyada Nurcan S.'nin tutuklanması için de çağrılar yapılıyor.

