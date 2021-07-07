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Temmuz 2021 bedelli askerlik zammı ne kadar? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu

Temmuz zammıyla birlikte yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu. Bedelli askerlik yapmak isteyen binlerce kişi bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, Temmuz 2021 bedelli askerlik yeni ücreti ne kadar sorularını araştırıyordu.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 19:44
Temmuz 2021 bedelli askerlik zammı ne kadar? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu
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2018 yılında yeniden uygulamaya koyulan bedelli askerlik uygulamasında yeni ücret belli oldu. 2018 yılında 15 bin TL ile başlayan süreçte bedelli askerliğe enflasyona göre zam yapılacağı açıklanmıştı. 2021 yılı Temmuz ayı zammıyla bedelli askerlik yeni ücreti de belli oldu.

2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

2021 yılının başında 39 bin TL olan bedelli askerlik ücretine Temmuz zammıyla birlikte %38 oranında artış yapıldı. Buna göre yeni bedelli askerlik ücreti 43 bin 150 TL olarak açıklandı.

2019 yılında alınan karar kapsamında kalıcı hale getirilen bedelli askerlik uygulamasında Ocak ve Haziran ayı arasındaki dönemde 39 bin 788 TL alınıyordu. Bilindiği gibi ülkemizde enflasyon oranına göre memur ve emekli maaşlarına zam yapılıyor. Askerlik ücreti de memur maaşının kat sayısı dikkate alınarak hesaplanıyor. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zam sonucunda yeni askerlik ücreti belirlenmiş oldu. Öte yandan ülkemizde Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kere memur maaşlarına zam yapılıyor.

2018 yılında geçici olarak getirilen bedelli askerlik ücreti 15 bin TL olarak açıklanmış ve o dönem çok sayıda bedelli askerlik başvurusu yapılmıştı. Ardından bedelli askerliğin kalıcı olarak uygulamaya konmasıyla bedelli askerlik ücreti 39 bin TL'ye çıkarılmıştı.


Son Güncelleme: 07.07.2021 19:44
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Anahtar Kelimeler:
TemmuzZamBedelli Askerlik
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