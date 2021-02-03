TEM'de otomobil alev alev yandı

Öğrenilen bilgilere göreOtoyolunun Altınşehir yan yolda yaşanan olayda yolda seyir halinde bulunan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yol ortasında yanmaya başladı. Bir anda alev topuna dönen araca ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen araç kullanılmaz hale geldi. Yaşanansebebiyle trafikte kitlenme meydana gelirken bölgede yoğunluk oluştu.