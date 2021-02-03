TEM'de otomobil alev alev yandı

03 Şubat 2021 Çarşamba 17:58
Öğrenilen bilgilere göre TEM
Otoyolunun Altınşehir yan yolda yaşanan olayda yolda seyir halinde bulunan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yol ortasında yanmaya başladı. Bir anda alev topuna dönen araca ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen araç kullanılmaz hale geldi. Yaşanan yangın
sebebiyle trafikte kitlenme meydana gelirken bölgede yoğunluk oluştu.
Son Güncelleme: 03.02.2021 17:58
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