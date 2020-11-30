TEM'de meydana gelen feci kazada bilanço:2 ölü, 3 yaralı

olan Hüseyin Muhammed Ali İsmail yönetimindeki bir minibüs önünde gitmekte olan sürücüsü Hüseyin Canpunar olan demir yüklü olan tıra arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle tırın altına giren minibüs tır ile belli bir miktar sürüklendi. Minibüs yaşanan kaza sonucunda paramparça olurken araçta bulunan 2 kişi olay sırasında hayatını kaybetti. Sürücü ve araçta bulunan kişi ile birlikte toplam 3 kişi kaza sırasında yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri intikal ederken. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gerçekleşen kaza ile geniş çaplı inceleme başlatılırken ölen kişilerin cenazeleri cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.