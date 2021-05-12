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TEM'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere girdi!

İstanbul'daki TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki bariyerlere girdi. Kazadan sonra otomobil hurdaya dönerken motor bölümü yerinden fırlayan aracın sürücüsü kazada hayatını kaybetti.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:39
TEM'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere girdi!
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İstanbul Büyükçekmece'de gece saat 04.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. TEM Otoyolunda meydana gelen kazada yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilde sürücü kaza anında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine giden otomobilin seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken otomobilin motoru yerinden fırladı. Otomobil sürücüsü Berat Bulut, kazada araç içerinde sıkışırken yardıma ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti.

İtfaiye ekipleri aracın içinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardıktan sonra sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü Bulut'un yaşamının yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan kaza incelemesinin ardından Berat Bulut'un cansız bedeni otopsi yapılması için hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında kazaya karışan otomobil ise bulunduğu yerden kaldırılırken kaza sırasında yerinden çıkarak yola fırlayan araç motoru ise kaza yerine gelen İBB'ye ait vinç ile yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili devam ediyor.


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:39
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulTemKazaTrafik Akzası
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