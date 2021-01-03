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TEM'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul'd TEM otoyolunda yolda seyir halinde olan bir araç önünde ilerleyen motosiklete çarptı. Motosiklerin ok gibi araca saplanmasıyla birlikte yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

03 Ocak 2021 Pazar 11:20
TEM'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan feci trafik kazası sabah saatlerinde İstanbul'da TEM otoyolu Edine yönünde meydana geldi.

Akıl almaz olayda,ismi belirlenemeyen sürücü motosikletiyle TEM otoyolu Edine istikametinde ilerlerken yolun boş olması sebebiyle hızla gelen ve sürücüsü M.B otomobil aniden arkasından çarptı.Çarpışmayla birlikte motosiklet sürücüsü yola düştü ve metrelerce sürüklendirken, motosiklet aracın ön tamponuna ok gibi saplantı.

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede kimliği tespit edilemeyen motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni incelendikten sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kiralık olduğu belirlenen aracın sürücüsü M.B gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlatırken, M.B'nin işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.



Son Güncelleme: 03.01.2021 11:20
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Anahtar Kelimeler:
TemTrafik Kazası
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