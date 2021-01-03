TEM'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan feci trafik kazası sabah saatlerinde İstanbul'da TEM otoyolu Edine yönünde meydana geldi.

Akıl almaz olayda,ismi belirlenemeyen sürücü motosikletiyle TEM otoyolu Edine istikametinde ilerlerken yolun boş olması sebebiyle hızla gelen ve sürücüsü M.B otomobil aniden arkasından çarptı.Çarpışmayla birlikte motosiklet sürücüsü yola düştü ve metrelerce sürüklendirken, motosiklet aracın ön tamponuna ok gibi saplantı.

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede kimliği tespit edilemeyen motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni incelendikten sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kiralık olduğu belirlenen aracın sürücüsü M.B gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlatırken, M.B'nin işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.