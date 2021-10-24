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TEM'de feci kaza! 27 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Sakarya sınırları içerisinde bulunan TEM otoyolunda, yağışında etkisiyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 27 araç birbirine girdi. Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

24 Ekim 2021 Pazar 18:20
TEM'de feci kaza! 27 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
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Ölen kişinin olmadığı, 3 kişi ağır olmak üzere 17 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazaSakarya sınırları içerisinde, TEM otoyolunda meydana geldi. 

Gelen bilgilere göre öğlen saatleriden Sakarya sınırları içerisinde, TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında gelen ilk bilgilere göre 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

27 araç birbirine girdi

Yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda farklı noktalarda aralarında otomobil, kamyon , tır ve minibüslerinde olduğu 27 araç birbirine girdi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle birlikte olay yerinde çok sayıda kurtarma ve 112 sağlık personeli sevk edildi. KAza bölgesine gelen ekipler yaptıkları incelemede 3'ü ağır olmak üzere 17 kişinin yaralandığını tespit etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk yardım sonrasında çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza yerindek araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

 

 


Son Güncelleme: 24.10.2021 18:20
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Anahtar Kelimeler:
KazaTemSakarya
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