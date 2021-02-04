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TEM Otoyolu'nu kilitleyen TIR kazası!

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR yol ortasında devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken TEM trafiği bir süreliğine kilitlendi.

04 Şubat 2021 Perşembe 01:14
TEM Otoyolu'nu kilitleyen TIR kazası!
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İstanbul Bağcılar'da Kuzey Marmara'ya bağlanan TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir TIR yolun ortasında devrildi. Saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken Otoyolun bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Bağcılar'da TIR devrildi: 2 yaralı

Bağcılar istikametinden gelerek Kuzey Marmara istikametine gittiği belirlenen Mustafa K. idaresindeki TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkmasının hemen ardından yola devrildi. Kazada TIR'ın sürücüsü ile araç içinde bulunan İbrahim Halil C., yan devrilen aracın içinde sıkıştılar.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatarak bariyerlere de çarpan TIR içinde sıkışıp kalan sürücü ve yanındaki kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ambulanslara alınan yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerde TIR'ın hızını gösterdiği kadranın 20 km’de takılı kaldığı görüldü.

TEM OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ; 1 YARALI

Kazadan hemen Otoyolun bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluşurken virajı alamadığı için devrilen TIR'ın kaldırılmasının hemen sonra yol tekrar kontrollü olarak trafiğe açıldı.

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 01:14
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IstanbulBağcılarTem OtoyoluTırKaza
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