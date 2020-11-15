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TEM Otoyolu'nda yol kenarına savrulan minibüs takla attı

TEM Otoyolu’nda gerçekleşen kazada kömür yüklü bir minibüs, yol kenarına savrularak takla attı. Kazada ağır şekilde 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

15 Kasım 2020 Pazar 09:54
TEM Otoyolu'nda yol kenarına savrulan minibüs takla attı
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Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde meydana gelen kazada Tem otoyolu Başakşehir mevkiinde yaşanan olayda otoyol üzerinde hareket halinde olan 34 BM 627 plakalı minibüs, sebebi bilinmeyen bir nedenle yol kenarına savrularak takla attı. Gerçekleşen kaza sonucunda minibüs şoförü ve yanında bulunan bir yolcu ağır yaralandı. Minibüsün arka kısmında torbalar halinde bulunan kömürler yola saçılırken kazaya şahit olanlar hemen polisi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken daha sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Takla atan araç ise hurdaya döndü. Olay yerine gelen ekipler kazanın nasıl olduğuna dair araştırma yapmaya başladı.



Son Güncelleme: 15.11.2020 09:54
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Anahtar Kelimeler:
Tem OtoyoluKaza
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