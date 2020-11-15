TEM Otoyolu'nda yol kenarına savrulan minibüs takla attı

Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde meydana gelendaBaşakşehir mevkiinde yaşanan olayda otoyol üzerinde hareket halinde olan 34 BM 627 plakalı minibüs, sebebi bilinmeyen bir nedenle yol kenarına savrularak takla attı. Gerçekleşen kaza sonucunda minibüs şoförü ve yanında bulunan bir yolcu ağır yaralandı. Minibüsün arka kısmında torbalar halinde bulunan kömürler yola saçılırken kazaya şahit olanlar hemen polisi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken daha sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Takla atan araç ise hurdaya döndü. Olay yerine gelen ekipler kazanın nasıl olduğuna dair araştırma yapmaya başladı.