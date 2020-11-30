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TEM otoyolunda gerçekleşen feci kazada 1 ölü, 2 yaralı

Düzce TEM otoyolunda meydana gelen feci trafik kazasında 1 kişi ölürken 2 kişinin yaralandığı bilgileri geldi. Hayatını kaybeden kişinin karşıdan karşıya geçmekte olduğu yaya olduğu öğrenildi.

30 Kasım 2020 Pazartesi 18:09
TEM otoyolunda gerçekleşen feci kazada 1 ölü, 2 yaralı
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TEM Otoyolu Gümüşova ilçesinde gerçekleşen kazada İstanbul istikametinde gitmekte olan Audi marka otomobil Yeşilyayla mevkiinde karşıdan karşıya geçmekte olan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir adama çarptı. Gerçekleşen feci kazada araba çarpan yaşlı adam ön camdan otomobile girerek feci şekilde can verdi.

Gerçekleşen kazada aracın ön kaputu açıldı. Kazaya şahit olan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil ambulans ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri intikal etti.

Gerçekleşen kazada otomobil sürücüsü Cihan Ç. İle eşi Selma Ç yaralandı. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken daha sonra kazayı gerçekleştiren çift hastaneye kaldırıldı. 

 

Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikameti yönünde trafik akışı aksarken ulaşım tek şeritten sağlandı. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden yaşlı adamın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ve aracın çekilmesinin ardından trafik normal seyrine dönerken kaza ile inceleme yapılırken soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 30.11.2020 18:09
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Anahtar Kelimeler:
TemKaza
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