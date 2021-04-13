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TEM otoyolu kilitleyen kaza! Kum yüklü tır otomobilin üzerine devrildi, Araç sürücüsü can verdi

İstanbul Kumburgaz civarlarında TEM otoyolunda seyir halinde olan kum yüklü tır, kendisiyle aynı yönde ilerleyen otomobilin üzerine devrildi. Tonlarca ağırlıktaki kum yüklü tırın altında kalan araç sürücüsü hayatını kaybetti.

13 Nisan 2021 Salı 14:08
TEM otoyolu kilitleyen kaza! Kum yüklü tır otomobilin üzerine devrildi, Araç sürücüsü can verdi
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Feci kaza az önce İstanbul Kumburgaz civarlarında TEM otoyolunda meydana geldi.

Otoyolda seyir haliden olan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kum yüklü tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yüklü tır kontrolden çıktıktan sonra kendisiyle aynı yönde ilerleyen sürücüsünün 41 yaşındaki Metin Keskin olduğu otomobili üzerine devrildi.

TONLARCA AĞIRLIKTAKİ DORSE ARAÇ ÜZERİNE DEVRİLDİ.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve 112 sağlık personeline bildiridi. Olay yerine kısa süre içinde ulaşan ekipler tonlarca ağırlıktaki tırın devrdildiği aracın içinde kalan sürücüye ulaşmak için çalışmalara başladı.Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla kumlar tırı dorsesinden boşaltıldıktan sonra, araç üzerinden dorse kaldırıldı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede araç sürücüsü Metin Keskin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.Diğer yandan, TEM otoyolunun Ankara yönü tamamen trafiğe kapandı. Ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor

 

 

 

 




Son Güncelleme: 13.04.2021 14:08
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Anahtar Kelimeler:
TemTrafik Kazası
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