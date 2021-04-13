TEM otoyolu kilitleyen kaza! Kum yüklü tır otomobilin üzerine devrildi, Araç sürücüsü can verdi

Feci kaza az önce İstanbul Kumburgaz civarlarında TEM otoyolunda meydana geldi.

Otoyolda seyir haliden olan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kum yüklü tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yüklü tır kontrolden çıktıktan sonra kendisiyle aynı yönde ilerleyen sürücüsünün 41 yaşındaki Metin Keskin olduğu otomobili üzerine devrildi.

TONLARCA AĞIRLIKTAKİ DORSE ARAÇ ÜZERİNE DEVRİLDİ.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve 112 sağlık personeline bildiridi. Olay yerine kısa süre içinde ulaşan ekipler tonlarca ağırlıktaki tırın devrdildiği aracın içinde kalan sürücüye ulaşmak için çalışmalara başladı.Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla kumlar tırı dorsesinden boşaltıldıktan sonra, araç üzerinden dorse kaldırıldı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede araç sürücüsü Metin Keskin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.Diğer yandan, TEM otoyolunun Ankara yönü tamamen trafiğe kapandı. Ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor