İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Telekomünikasyon Mühendisleri ne kadar maaş alıyor? Telekomünikasyon mühendis maaşları

Telekomünikasyon mühendisleri, telekomünikasyon ile radyolink sistemle teçhizatının projelerini yapan, bu projelerin inşa, tesis, işletme, bakım ve onarım işlerini yapmakla görevli olan kişilerdir. Peki, telekomünikasyon mühendisleri ne kadar maaş alıyor? Telekomünikasyon mühendis maaşları ne kadar? İşte detaylar...

28 Kasım 2021 Pazar 08:08
Telekomünikasyon Mühendisleri ne kadar maaş alıyor? Telekomünikasyon mühendis maaşları
Takip Et:

Telekominikasyon mühendisleri, telekomünikasyon ile radyolink sistem ile teçhizatının projesini yapan, bu projelerin inşa, tesis, işletme, bakım ve onarım gibi şlerini yapmakla görevli olan kişilerdir.

Telekomünikasyon mühendisleri ne kadar maaş alıyor?

Telekomünikasyon mühendislerinin aylık aldıkları maaş ortalama 5800 TL oluyor. Telekomünikasyon mühendislerinin aylık aldıkları maaş minimum 2826 TL'dir. Telekomünikasyon mühendislerinin aylık aldıkları maaş maksimum 12500 TL. Eğer sizler de bu miktarlarda maaş almayı istiyorsanız İŞKUR Telekomünikasyon mühendisi iş ilanlarına bakarak bu sayede kariyer planlaması yapabilirsiniz.

Telekomünikasyon mühendislerinin eğitim düzeyi ne olmalı?

Telekomünikasyon mühendisi olmak isteyen kişilerin en az lisans mezunu olmaları gerekiyor.

Telekomünikasyon mühendisleri ne iş yapıyor?

Telekomünikasyon mühendisleri işletmenin genel çalışma prensiplerine göre, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir biçimde kullanıp, işçi sağlığı, iş güvenliği ile çerve koruma düzenlemeleri ile mesleğin verimililk ve kalite gerekleri uygun bir şekilde;

- Esas görevleri Elektrik Mühendisi (Genel) (2143.04) de belirtilmiş olan benzer işlerin yapılması,

- İşaretlerin, haberlerin, yazıların, resimlerin, seslerin ya da benzeri her tür bilgilerin telefon, radyo, optik ya da başka elektromagnetik sistemler ile iletimi, yayımı ya da alınmasını sağlayan telekomünikasyon ile radyolink sistemlerin kurulması ile işletilmesini sağlamak,

- Söz konusu sistemlerin bakımları ile onarımlarında ihtisas sahibi olup gereken bakım ile oranımı yapmak gibi görevler ile işlemleri yapan kişidir.

Telekomünikasyon mühendisleri mesleğinin ana grubu nedir?

Telekomünikasyon mühendislerinin meslek ana grubu, profesyonel meslek mensuplarıdır.

Telekomünikasyon mühendisleri mesleğinin meslek alt ana grubu nedir?

Telekomünikasyon mühendisleri mesleğinin meslek alt ana grubu, bilim ve mühendislik alanlarında ki profesyonel meslek mensuplarıdır.

Telekomünikasyon mühendisleri mesleğinin meslek birim grubu nedir?

Telekomünikasyon mühendisleri mesleğinin meslek birim grubu, telekomünikasyon mühendisleridir.

Telekomünikasyon mühendisleri meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğünde telekomünikasyon mühendisi mesleğinin meslek kodu 2153.01 şeklinde belirtilmiştir.


Son Güncelleme: 28.11.2021 08:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Telekominikasyon Mühendisleri Ne Iş YaparTelekominikasyon Mühendisleri Ne Kadar Maaş Alıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhasebe müdürü maaşı ne kadar? Muhasebe müdürü görev ve yetkileri
Muhasebe müdürü maaşı ne kadar? Muhasebe müdürü görev ve yetkileri
Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi maaşları ne kadardır?
Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi maaşları ne kadardır?
Reklam Ve Tanıtım Uzmanı ne kadar maaş alıyor? Reklam Ve Tanıtım Uzmanı maaşları ve iş ilanları
Reklam Ve Tanıtım Uzmanı ne kadar maaş alıyor? Reklam Ve Tanıtım Uzmanı maaşları ve iş ilanları
Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme) maaşları ne kadar? Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) işinin tanımı
Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme) maaşları ne kadar? Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) işinin tanımı
Taşlama tezgâh ustası maaşı ne kadar? Taşlama tezgah ustası ne iş yapar?
Taşlama tezgâh ustası maaşı ne kadar? Taşlama tezgah ustası ne iş yapar?
Deprem mi oldu? 28 Kasım 2021 Pazar Bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi 28.11.2021
Deprem mi oldu? 28 Kasım 2021 Pazar Bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi 28.11.2021

Popüler Haberler

Telekomünikasyon Mühendisleri ne kadar maaş alıyor? Telekomünikasyon mühendis maaşları
Muhasebe müdürü maaşı ne kadar? Muhasebe müdürü görev ve yetkileri
Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi maaşları ne kadardır?
Reklam Ve Tanıtım Uzmanı ne kadar maaş alıyor? Reklam Ve Tanıtım Uzmanı maaşları ve iş ilanları
Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme) maaşları ne kadar? Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) işinin tanımı
Taşlama tezgâh ustası maaşı ne kadar? Taşlama tezgah ustası ne iş yapar?
Deprem mi oldu? 28 Kasım 2021 Pazar Bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi 28.11.2021
Tekstil Mühendisi ne kadar kazanıyor? Tekstil Mühendisi görev ve yetkileri
Laminasyon operatörü maaşı ne kadar? Laminasyon operatörü görev ve yetkileri
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 28 Kasım 2021 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
YKS 140 barajı ek tercihleri ne zaman başlayacak?
Alakart aşçısı işi nedir? Alakart işçisi maaşları ne kadardır?
Metal doğramacı maaşı ne kadar? Metal doğramacı ne iş yapar?
3 Ay ertelemeli anında 45 Bin TL borç kapatma kredisi veren bankalar ve kredi şartları
Deniz Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 Deniz Harp Okulu başvuru koşulları
Rüyada siyah zeytin görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada siyah zeytin tabirleri
Gemi döşemecisi maaşları ne kadardır?
Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) maaşları ne kadardır?
MGM Türkiye geneli 27 Kasım 2021 Cumartesi il il hava durumu tahminleri: Bugün yurtta hava nasıl olacak?
Gece ve Gündüz filminin konusu ne? Gece ve Gündüz film konusu, yorumu ve incelemesi
Erken emeklilik için gereken şartlar nelerdir? SSK ve Bağ-Kur'lular için erken emeklilik fırsatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.