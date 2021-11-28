Telekomünikasyon Mühendisleri ne kadar maaş alıyor? Telekomünikasyon mühendis maaşları

Telekominikasyon mühendisleri, telekomünikasyon ile radyolink sistem ile teçhizatının projesini yapan, bu projelerin inşa, tesis, işletme, bakım ve onarım gibi şlerini yapmakla görevli olan kişilerdir.

Telekomünikasyon mühendisleri ne kadar maaş alıyor?

Telekomünikasyon mühendislerinin aylık aldıkları maaş ortalama 5800 TL oluyor. Telekomünikasyon mühendislerinin aylık aldıkları maaş minimum 2826 TL'dir. Telekomünikasyon mühendislerinin aylık aldıkları maaş maksimum 12500 TL. Eğer sizler de bu miktarlarda maaş almayı istiyorsanız İŞKUR Telekomünikasyon mühendisi iş ilanlarına bakarak bu sayede kariyer planlaması yapabilirsiniz.

Telekomünikasyon mühendislerinin eğitim düzeyi ne olmalı?

Telekomünikasyon mühendisi olmak isteyen kişilerin en az lisans mezunu olmaları gerekiyor.

Telekomünikasyon mühendisleri ne iş yapıyor?

Telekomünikasyon mühendisleri işletmenin genel çalışma prensiplerine göre, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir biçimde kullanıp, işçi sağlığı, iş güvenliği ile çerve koruma düzenlemeleri ile mesleğin verimililk ve kalite gerekleri uygun bir şekilde;

- Esas görevleri Elektrik Mühendisi (Genel) (2143.04) de belirtilmiş olan benzer işlerin yapılması,

- İşaretlerin, haberlerin, yazıların, resimlerin, seslerin ya da benzeri her tür bilgilerin telefon, radyo, optik ya da başka elektromagnetik sistemler ile iletimi, yayımı ya da alınmasını sağlayan telekomünikasyon ile radyolink sistemlerin kurulması ile işletilmesini sağlamak,

- Söz konusu sistemlerin bakımları ile onarımlarında ihtisas sahibi olup gereken bakım ile oranımı yapmak gibi görevler ile işlemleri yapan kişidir.

Telekomünikasyon mühendisleri mesleğinin ana grubu nedir?

Telekomünikasyon mühendislerinin meslek ana grubu, profesyonel meslek mensuplarıdır.

Telekomünikasyon mühendisleri mesleğinin meslek alt ana grubu nedir?

Telekomünikasyon mühendisleri mesleğinin meslek alt ana grubu, bilim ve mühendislik alanlarında ki profesyonel meslek mensuplarıdır.

Telekomünikasyon mühendisleri mesleğinin meslek birim grubu nedir?

Telekomünikasyon mühendisleri mesleğinin meslek birim grubu, telekomünikasyon mühendisleridir.

Telekomünikasyon mühendisleri meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğünde telekomünikasyon mühendisi mesleğinin meslek kodu 2153.01 şeklinde belirtilmiştir.