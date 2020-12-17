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Telekom işletmesinden çaldıkları kablolarla kaçmaya çalışan hırsızları jandarmaya yakaladı.

Hatay ilimizin Erzin ilçesinde bulunan bir Telekom firmasına ait olan kabloları çalmaya çalışan iki şüpheli şahıs yakalandılar mı merak ediliyor. Kimsenin akıl erdiremediği ilginç hırsızlık olayında hırsızları ne ceza verileceği merak edilip araştırılıyor. Çaldıkları kabloları ne yaptıkları ve bu iki hırsızın nasıl yakalandıkları merak ediliyor.

17 Aralık 2020 Perşembe 17:32
Telekom işletmesinden çaldıkları kablolarla kaçmaya çalışan hırsızları jandarmaya yakaladı.
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Hatay İlimizin Erzin ilçesin de bir Telekom işletmesine ait olan kabloları çalıp bir kamyonet yükleyerek kaçmaya çalışan iki hırsız jandarmaya yakalandılar. Edinilen bilgilere göre Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hürriyet Mahallesinde bulunan bir benzin istasyonuna gelen şüpheli bir kamyonet içerisinde farklı boyutlar da kesilmiş kablo olduğu haberini alarak  bu konuyla ilgili işem başlattı.

 Jandarma Ekipleri kamyonet içerisin de M.D ve O.T adlı kişilerin bulundukları aracı arama yaparken kamyonetin kasasında çeşitli ebatlarda ve satılmaya hazır olan yaklaşık 1100 kilogram bakır kablo ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli şahısın alınan ifadelerinin arkasından serbest bırakıldıkları , yakalanan kablolarında yetkili mercilere teslim edildi.



Son Güncelleme: 17.12.2020 17:32
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Anahtar Kelimeler:
Kablo HırsızlarıTelekom
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