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Telegram indirim ve fırsat kanalları 2021 - Telegram’da indirim kuponu ve kampanya grupları

Telegram’da kurulan alışveriş gruplarıyla pek çok indirimden anında haberiniz olabilir. Ayrıca bu alışveriş gruplarında mağazaların dağıttığı hediye kuponları ve kısa süreli indirimlerden hemen haberdar olabilirsiniz. Bu fırsat grupları sayesinde Trendyol, Gitti Gidiyor gibi diğer mağazalarda da yapılan indirimlerden ilk sizin haberiniz olabilir.

08 Ekim 2021 Cuma 01:16
Telegram indirim ve fırsat kanalları 2021 - Telegram’da indirim kuponu ve kampanya grupları
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E-Ticaret ve Pazaryeri Telegram Grupları 

E-Ticaret işi yapanların birbirlerin yardımda bulunduğu, akılları kurcalayan sorulara ve gerçekleşen ya da gerçekleşebilecek sorunlara dair çözüm buldukları faydalı bir gruptur. 

Trendyol Telegram Grubu

 

Tredyol indirimlerinin, fırsatlarının ve kampanyalarını sunan Telegram grubudur. 

İndirim Merkezi Telegram Grubu

İndirim Merkezi adlı bu grupta, alışveriş fırsatları, kampanyaları ve indirimli ürünlerin tanıtımları yapılmaktadır. Alışveriş sevenler ve indirim fırsatı kovalayanlar için büyük bir kolaylık sağlayan bu grup, sizin için indirim ve kampanyalı ürünlerin takibini sağlamaktadır. 

İndirim Fırsat Mağazası Telegram Grubu  

Diğer bir benzer grupta olduğu gibi bu grupta da indirimli ve kampanyalı ürünlerin tanıtımı yapılmaktadır. 

Fırsat Merkezi Telegram Grubu 

Bu grup, Türkiye’nin en büyük fırsat kanallarından birisidir. 

İyi Fırsat Telegram Grubu 

Bu gruba katılarak, ücretsiz kupon kodlarının, indirimlerin ve kampanyalardan hemen haberdar olabilirsiniz. 

İndirim Merkezi  Telegram Grubu  

Aklınıza gelebilecek tüm markaların indirim kuponlarının paylaşıldığı bir gruptur.  

Sıcak Fırsatlar Telegram Grubu  

Donanım Haber’in fırsatlar grubudur. Bu gruba katılarak indirimli ve fırsat ürünlerini bulmanıza olanak sağlayan bir gruptur. 


Son Güncelleme: 08.10.2021 01:16
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