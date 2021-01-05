İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu
Son Dakika
SGK ve Bağ Kur ve...

Telefonla aile hekimi değiştirme nasıl olur? 2021 Aile hekimi değiştirme hattı

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Telefonla aile hekimi değiştirme nasıl olur? Aile hekimi değiştirme hattı konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Telefonla aile hekimi değiştirme nasıl olur? Aile hekimi değiştirme hattı ile ilgili gelişmeleri 5 Ocak 2021 Salı tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 03:20
Telefonla aile hekimi değiştirme nasıl olur? 2021 Aile hekimi değiştirme hattı
Takip Et:

Türkiye’nin dört bir yanında uygulanan Aile Hekimi Sistemi, insanların sağlık sorunları hakkında devlet tarafından sağlanan bir hizmettir. Bu hizmet ile birlikte insanlar kayıtlı oldukları Aile Hekimi ile görüşerek onlardan kolayca yardım alabiliyor.

Aile Hekiminden memnun olmayan kişiler Aile Hekimlerinin değiştirmek istemektedir. Bu durumda bulunan kişilerin Aile Hekimi değişikliği yapması için bazı şartları yerine getirmeleri gerekir.

Aile Hekimi değişimi yapmak istiyorum

Aile Hekimi ile sorun yaşayan veya adres değişikliğinden dolayı hekimini değiştirmek isteyen kişiler en az 3 aydır aynı doktor adı altında bulunuyorsa, bizzat başvuru yaparak veya intenet üzerinden başvuru yaparak Aile Hekimi değişikliği işlemini başlatabilmektedir.

Aile Hekimi değişimi yapma

Aile Hekimi kişinin ikamet ettiği bölgede yer alan doktor tarafından sağlık hizmeti alması durumudur. Bu hizmetten memnun olmayan ve hekimi ile sorunlar yaşayan kişiler dilerse Aile Hekimlerini değiştirebilmektedir. Bunun için başvuru yapması gereken vatandaşlar, 3 aydır o doktorun adı altında bulunmalıdır. 3 aydan az bir süredir aynı Aile Hekiminde bulunan kişilerin başvuruları kabul edilmemektedir. Bu nedenle kişiler başvurularını 3 ay geçtikten sonra yapmalıdır.

Başvuru yapacak kişiler sağlık merkezlerine giderek başvuru formu doldurmalıdır. Bu formu dolduran kişiler sağlık merkezine formlarını teslim ederek başvuru sonucunu beklemelidir. Başvuruları değerlendirilen kişilerin sonuçları kişiye iletilerek değişiklik yapılacaktır.

Aile Hekimi değişim yapma formu

Aile Sağlık Merkezlerine giden kişiler, talep etmeleri halinde o merkezlerde değişim başvuru formuna ulaşabilmektedir. Evinize en yakın sağlık merkezine giderek başvurunuzu oluşturabilirsiniz.

Aile Hekimi değişim yapma dilekçesi

Başvuruda bulunan kişilerin dilekçesinin bir nüshası Aile Hekimine, bir nüshası Toplum Sağlık Merkezine, bir nüshası da başvuru sahibine verilir. Bu dilekçeleri yerine teslim eden kişilerin başvuruları 5 gün içerisinde TSM’ne ulaştırılır. Başvuruları değerlendirilen kişilerin başvuru sonuçları olumlu ya da olumsuz kişilere ulaştırılmaktadır.

Aile Hekimimi intenetten değiştirebilir miyim?

Aile Hekimi ve birçok hizmete Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan e-nabız sistemi ile ulaşabilmek mümkündür. Dijital ortamdan ulaşılabilecek uygulama ile birlikte insanlar birçok hizmete erişebilir ve Aile Hekimi değişim başvurularını oluşturabilmektedir.

Aile Hekimi değişimi yapma e-devlet

  • E-nabız sistemine giriş yapılır.
  • Sistem üzerinden e-devlet butonuna tıklanır.
  • Açılan sayfada giriş yapılır.
  • Açılan sayfada Aile Hekimi detayları bulunacaktır.
  • Aile Hekimi değiştir butonuna tıklanarak değişim işlemi başlatılır.

Aile Hekimi değişim yapma şartları

  • Aile hekimi değişimi yapmak isteyen kişilerin istediği doktor üzerinden 4.000’den az hasta kayıtlı olmalıdır.
  • Bir kişi Aile Hekimi değişimi yapabilmek için en az 3 aydır aynı Aile Hekimi adı altında bulunmalıdır.
  • Aile Hekimi değişimleri her ayın 5’i ile 21’ine kadar yapılır. 21’inden sonra yapılan değişimler diğer aya sarkar.
  • Sistemde bulunan doktorların hasta durumu yeşil sarı ve kırmızı renkle kişilere belirtilmiştir. Kırmızı renkte doktorların hasta sayısı yüksektir. Yeşil ve sarı renkte doktorların seçilmesi daha doğru olmaktadır.

Aile Hekimi değişikliği yapacak kişilerin bu değişime başvurmadan önce iyi düşünmeleri gerekmektedir. Değişim sonrasında kişi ancak 3 ay sonra bir değişiklik başvuru yapabilmektedir. Bu nedenle sistem gerekli olmadığı sürece meşgul edilmemelidir. Kişiler başvurularını bildikleri doktora göre yapmalı ve doktorun hasta sayısına dikkat etmelidir.



Son Güncelleme: 05.01.2021 03:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aile Hekimi DeğiştirmeAile Hekimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Vaka sayısı 5 kat artınca Kaymakamlıktan 'rehavet' uyarısı geldi
Vaka sayısı 5 kat artınca Kaymakamlıktan 'rehavet' uyarısı geldi
Elazığ'da feci trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Elazığ'da feci trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Finansbank müşteri hizmetlerine direkt bağlanmanın yolları
Finansbank müşteri hizmetlerine direkt bağlanmanın yolları
Vodafone müşteri hizmetlerine direkt nasıl bağlanılır? Müşteri hizmetlerine bağlanma tuşları
Vodafone müşteri hizmetlerine direkt nasıl bağlanılır? Müşteri hizmetlerine bağlanma tuşları
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi

Popüler Haberler

Telefonla aile hekimi değiştirme nasıl olur? 2021 Aile hekimi değiştirme hattı
Açık lise sınavlarından en fazla kaç kredi toplanır? Liseyi bitirmek için kaç kredi lazım?
Steam'de oyun oynayarak para kazanma nasıl olur?
2021 NEF Bursu ne kadardır? NEF bursuna başvuru şartları ve burs miktarı
Asgari geçim indirimi hangi hallerde ödenir? 2021 AGİ hangi gelirde uygulanır?
Mazeret izni nedir, nasıl alınır? Mazeret izni alma şartları 2021
HES kodu neden gelmiyor? HES kodu alma işlemleri
Engelli hakları nelerdir? 2021 Engelli haklarından kimler yararlanabilir
Vakıfbank 2021 EFT ve Havale işlem ücreti ne kadar? 2021
SGK fizik tedavi ücretlerini ödüyor mu? SGK hangi durumlarda fizik tedavi ücretini ödemez?
Benim Tatlı Yalanım dizisi ne zaman başlıyor? Benim Tatlı Yalanım hangi gün ve hangi kanalda
Çeyiz parası alma şartları nelerdir? 2020 E-Devlet çeyiz parası sorgulama
Çukur Cumali ölecek mi? Cumali öldü mü? Necip Memili Çukur dizisinden ayrılacak mı?
Instagram hesabı nasıl dondurulur? Hesap dondurma işlemleri
Mucize Doktor final mi yapıyor, dizi bitecek mi? Bitecek iddiaları nereden çıktı? Ali Vefa ( Taner Ölmez) diziden ayrılıyor mu?
TV8 canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Hidrokarbon ne demektir, nerelerde kullanılır?
Ptt kargo kaç gün içinde gelir? 2021 Ptt kargo kaç iş gününde gelir
5 Ocak Salı 2021 Eşkıya Hekimoğlu Baraj dizileri yayınlanacak mı?
Star TV canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
5 Ocak 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.